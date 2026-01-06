Топ-направления из Риги и билеты от 27 евро: airBaltic объявил январскую распродажу
airBaltic назвал самые популярные направления из Риги в 2025 году и объявил распродажу билетов на рейсы 2026 года: с 6 по 27 января цены стартуют от 27 евро. Авиаперевозчик также сообщил о планах расширить маршрутную сеть — весной откроет новые рейсы в Варшаву и Гетеборг, а также возобновит полеты по ряду направлений.
Латвийский авиаперевозчик airBaltic объявил свои самые популярные направления из Риги в 2025 году: Копенгаген (Дания), Амстердам (Нидерланды), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Париж (Франция), Лондон (Соединенное Королевство), Вена (Австрия), Рим (Италия), Осло (Норвегия), Цюрих (Швейцария) и Берлин (Германия).
Чтобы пассажиры могли заранее планировать поездки в этом году по выгодным ценам, airBaltic запускает распродажу авиабилетов. Она пройдет с 6 по 27 января 2026 года и предложит билеты на рейсы из Риги по цене от 27 евро. Перелеты доступны в период с 1 февраля по 15 декабря 2026 года. Количество билетов ограничено, поэтому пассажиров призывают приобретать их заблаговременно. Более подробная информация о кампании доступна на сайте авиаперевозчика.
В этом году airBaltic предлагает из Риги более 80 прямых направлений, обеспечивая пассажирам широкий выбор вариантов путешествий — от солнечных курортов и зимних горнолыжных направлений до городских поездок, одновременно сохраняя важную связанность с европейскими деловыми центрами.
В 2026 году airBaltic продолжит укреплять маршрутную сеть из Риги, расширяя возможности для пассажиров. Весной 2026 года авиаперевозчик откроет два новых маршрута из Риги в Варшаву (Польша) и Гетеборг (Швеция), предложив несколько рейсов в неделю в эти города. Кроме того, airBaltic возобновит прямые рейсы в Абердин (Соединенное Королевство), Белград (Сербия) и Ереван (Армения).
Дополнительно, реагируя на рост пассажирского спроса, в следующем сезоне airBaltic увеличит частоту полетов на 20 действующих маршрутах из Риги — в Берлин, Гамбург, Мюнхен (Германия), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Цюрих (Швейцария), Прагу (Чехия), Милан (Италия), Будапешт (Венгрия) и Таллин (Эстония), а также по ряду солнечных направлений для отдыха, включая Ираклион (Греция), Мальту, Тель-Авив (Израиль) и другие.