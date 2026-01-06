Топ-направления из Риги и билеты от 27 евро: airBaltic объявил январскую распродажу

Чтобы пассажиры могли заранее планировать поездки в этом году по выгодным ценам, airBaltic запускает распродажу авиабилетов. Она пройдет с 6 по 27 января 2026 года и предложит билеты на рейсы из Риги по цене от 27 евро. Перелеты доступны в период с 1 февраля по 15 декабря 2026 года. Количество билетов ограничено, поэтому пассажиров призывают приобретать их заблаговременно. Более подробная информация о кампании доступна на сайте авиаперевозчика.