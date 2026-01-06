"Хватит этого безобразия!" Переносы рабочих дней надоели латвийцам
Новогодние праздники только закончились, а в латвийских соцсетях уже разгорелись нешуточные страсти. Система переносов рабочих дней, которая должна была порадовать жителей длинными выходными, превратилась в яблоко раздора.
Согласно распоряжению Кабинета министров, в 2026 году переносятся два рабочих дня: с пятницы 2 января на субботу 17 января и с понедельника 22 июня на субботу 27 июня. Цель этих переносов — избежать ситуации, когда один рабочий день оказывается "зажатым" между государственным праздником и выходными. Так, 1 января 2026 года выпало на четверг, и вместо того, чтобы выходить на работу всего на один день 2 января, этот день перенесли на 17 января.
Важно отметить, что перенос рабочего дня является обязательным для финансируемых из государственного бюджета институций с пятидневной рабочей неделей, а для коммерческих компаний и организаций носит рекомендательный характер.
Казалось бы - все придумано для удобства людей, однако не все оценили это "удобство". Один из пользователей социальной сети X написал: "Сегодня у меня рабочий день. В Латвии у многих выходной, потому что его перенесли на какую-то субботу. На мой взгляд, пора прекратить это безобразие с переносом дней. Да, один рабочий день выпал между четырьмя выходными - ничего трагичного, такое бывает. Хочешь выходной - возьми день отпуска!"
Его поддержали многие комментаторы: «Терпеть не могу перенесённые дни», «Это полная чушь», «Нужно идти работать, а не тратить время на споры». Особенно резко высказался один мужчина: «Полностью согласен. Выходные нужно заработать — Латвия с последним местом по экономике в ЕС не может позволить себе отдыхать направо и налево».
Главная претензия критиков — неизбежные шестидневные рабочие недели, которые следуют за "подарками" от государства. «Выходной — это, конечно, приятно, но один выходной после шести рабочих дней — это слишком мало. Как раз во время этих длинных праздников я задумался обсудить с начальником, что в будущем не хочу перенесённых рабочих дней», — поделился своими мыслями один из пользователей.
Отдельное негодование вызывает ситуация у родителей школьников. «Между прочим, что будут делать семьи с маленькими школьниками в перенесённую субботу? Сегодня у них свободное время, а 17-го у детей будет выходной, но родители будут на работе. И да, в эти перенесённые дни работа часто весьма условная», — отметил один из пользователей. «Проблема с переносами возникает из-за непоследовательности и непонимания, кто когда работает. Одни работают 2 января, другие будут работать 17-го, а кто-то не будет работать ни 2-го, ни 17-го. Отсюда и хаос», — добавил другой комментатор.
Однако у системы переносов нашлись и горячие защитники. «Почему нужно усложнять людям жизнь? Именно у латышей есть загородные дома, где можно провести время всей семьёй с родителями. Зачем это сокращать?» — возмущается один из пользователей. «На мой взгляд, хорошо, что выходные организуют так, чтобы не было одного рабочего дня между ними. Но считаю, что можно обойтись без этих перенесённых рабочих дней — всё равно производительность в эти дни снижена, и работа часто заканчивается уже около 14:00», — высказал компромиссное мнение ещё один участник дискуссии.
«Мне лично нравится выходной — это как маленький отпуск. И те пару суббот в году, когда приходится выходить на работу, совершенно ничего не портят. Отпуск и так такой короткий, тратить ещё один день кажется глупой идеей», — поделилась своим мнением пользовательница соцсети. «Хорошая компания просто дала бы выходной. Нет такого закона, который бы это запрещал», — напомнил один из комментаторов.