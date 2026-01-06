"Хватит этого безобразия!" Переносы рабочих дней надоели латвийцам

Однако у системы переносов нашлись и горячие защитники. «Почему нужно усложнять людям жизнь? Именно у латышей есть загородные дома, где можно провести время всей семьёй с родителями. Зачем это сокращать?» — возмущается один из пользователей. «На мой взгляд, хорошо, что выходные организуют так, чтобы не было одного рабочего дня между ними. Но считаю, что можно обойтись без этих перенесённых рабочих дней — всё равно производительность в эти дни снижена, и работа часто заканчивается уже около 14:00», — высказал компромиссное мнение ещё один участник дискуссии.