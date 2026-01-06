"Мы не хотим гетто": вице‑мэр Риги обещает не допустить иммиграционной катастрофы
Рига усилила системную борьбу с нелегальной иммиграцией: проверки проводят сразу несколько служб, уже задержаны десятки нарушителей, включая разыскиваемых Интерполом. Вице‑мэр Эдвард Ратниекс подчеркивает — это долгосрочная работа ради безопасности города.
Борьба с нелегальной иммиграцией в Риге носит постоянный и скоординированный характер и осуществляется при участии сразу нескольких государственных и муниципальных структур. Об этом в эфире программы «Ziņu TOP» телеканала TV24 заявил заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс. По его словам, в мероприятиях по контролю за иммиграцией задействованы муниципальная полиция, Государственная полиция, Государственная пограничная охрана и другие ведомства. Муниципальная полиция проводит усиленные проверки в местах скопления людей. В рамках этих мероприятий в Риге уже проверено около 1400 человек.
Как сообщил Ратниекс, только муниципальная полиция с начала года задержала 38 человек, находившихся в стране незаконно. Нелегальные мигранты скрывались в разных местах — под мостами, в лесах и в других укрытиях.
Особое внимание вице-мэр уделил роли общества. Он привел пример, когда таксист, заподозрив в пассажирах нелегальных мигрантов, самостоятельно доставил их в полицейский участок. По словам Ратниекса, это свидетельствует о существовании внутреннего общественного контроля и растущей гражданской ответственности.
В ходе рейдов были задержаны и особо опасные лица. Ратниекс отметил, что среди задержанных оказались три человека, находившиеся в розыске Интерпола, некоторые — с высоким уровнем опасности. «Это подтверждает, что мы делаем важную и нужную работу. Мы будем ее продолжать. Это не разовая акция, а системная деятельность», — подчеркнул он.
По словам вице-мэра, уже сейчас такие меры снижают стремление нелегальных мигрантов направляться в Ригу. «И это хорошая новость», — заявил Ратниекс.
В то же время он отметил, что возможности самоуправления ограничены. Муниципалитет может воздействовать только на нелегальную иммиграцию, тогда как регулирование легальной иммиграции требует изменений в законах, что относится к компетенции Сейма.
Ратниекс сообщил о создании специальной следственной комиссии, которая займется изучением схем легального въезда иностранцев, в том числе через фиктивное воссоединение семей. В качестве примера он привел рассказ предпринимателя, которому иностранный студент из третьей страны предложил открыть заведение общепита, объяснив финансирование тем, что «500 родственников в Индии скинутся деньгами», после чего они будут приезжать в Латвию по одному.
«Мы категорически пресекаем такой подход. Такого не должно быть. Это наша земля. Мы уже многое пережили и не можем допустить иммиграционной катастрофы, подобной той, что произошла в ряде стран Европы. Мы не хотим гетто, куда не ездят ни скорая помощь, ни почта, ни полиция», — жестко заявил вице-мэр.