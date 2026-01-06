"Мы не хотим гетто": вице‑мэр Риги обещает не допустить иммиграционной катастрофы

Борьба с нелегальной иммиграцией в Риге носит постоянный и скоординированный характер и осуществляется при участии сразу нескольких государственных и муниципальных структур. Об этом в эфире программы «Ziņu TOP» телеканала TV24 заявил заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс. По его словам, в мероприятиях по контролю за иммиграцией задействованы муниципальная полиция, Государственная полиция, Государственная пограничная охрана и другие ведомства. Муниципальная полиция проводит усиленные проверки в местах скопления людей. В рамках этих мероприятий в Риге уже проверено около 1400 человек.