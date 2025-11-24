Жена Брюса Уиллиса жестко ответила на критику ее решения о судьбе больного актера

Тем временем старшая дочь Брюса Уиллиса от первого брака с актрисой Демии Мур, Румер Уиллис, на прошлой неделе признала в Instagram, что её отцу сейчас очень тяжело. "Люди всегда задают мне этот вопрос, и на него трудно ответить, потому что на самом деле никому с деменцией не бывает хорошо. Но он в норме настолько, насколько это возможно для человека, которому приходится с этим жить". Она подчеркнула, что благодарна за то, что отец по-прежнему в её жизни, даже если порой он уже не узнает свою дочь. "Я благодарна, что когда подхожу и обнимаю его — узнаёт он меня или нет — он чувствует мою любовь, и я чувствую его".