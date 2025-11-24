Жена Брюса Уиллиса жестко ответила на критику ее решения о судьбе больного актера
Эмма Хеминг Уиллис резко ответила критикам, осуждающим ее решение отправить неизлечимо больного Брюса Уиллиса в специализированный пансионат. Она подчеркнула, что это было "самое безопасное решение".
Жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг Уиллис, жёстко ответила критикам, которые осуждают её за решение отправить тяжело больного мужа в специализированный пансионат, а не оставить его дома. Выступая на прошлой неделе на конференции "End Well 2025" в Лос-Анджелесе, посвященной уходу за людьми в конце жизни, она, отвечая на вопрос о хейтерах, заявила: "Да пошли они ***! Так бы сказал Брюс". Отмечается, что зрители отреагировали на ее высказывание бурными аплодисментами.
47-летняя Хеминг Уиллис отметила, что Брюс хотел бы, чтобы жизнь их дочерей не была нарушена из-за вынужденных домашних перестроек. Однако это не остановило ядовитых критиков. Она рассказала, что прогрессирование болезни мужа заставило принимать "невозможные решения". "Не так я представляла нашу жизнь, — сказала она со слезами на глазах. — Поэтому мне пришлось принять самое лучшее и самое безопасное решение для нашей семьи. И я знала, что, раз я честно и откровенно обо всём рассказываю, многие будут меня осуждать".
Брюс Уиллис с женой Эммой Хэмминг-Уиллис на съемках
О том, что Брюс Уиллис больше не живет дома с семьей, а находится во "втором доме" с круглосуточной профессиональной помощью, было объявлено этим летом. Хеминг сообщила, что Брюс живет в одноэтажном доме, где ему обеспечен постоянный уход, и она вместе с 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин могут часто его навещать. Девочки нередко завтракают или ужинают с отцом, или смотрят с ним фильмы. Брюса навещают также другие члены семьи и друзья.
То, что отец больше не живет с ними, девочки переживают тяжело. "Учитывая всё это, я думаю, что они держатся неплохо", — признала Эмма Хеминг Уиллис в интервью Vogue Australia 10 октября. — "Но это трудно. Они грустят. Им очень не хватает папы. Он пропускает важные события в их жизни. Им тяжело. Но дети выносливы. Когда-то я не могла слышать эти слова, потому что люди не понимали, через что нам приходится проходить. Не знаю, смогут ли мои дети когда-нибудь полностью оправиться. Но они учатся, и я тоже".
В марте 2022 года у Брюса Уиллиса диагностировали афазию — нарушение речи, влияющее на способность общаться. В феврале 2023 года у актера выявили фронтотемпоральную деменцию — заболевание мозга, которое влияет на личность, поведение и речь. С тех пор состояние 70-летней голливудской легенды постоянно ухудшается: хотя он остаётся физически крепким и подвижным, его способности к коммуникации постепенно угасают. "У Брюса действительно отличное здоровье. Только мозг начинает работать всё хуже, — грустно признала его жена. — Речь уходит, и мы научились приспосабливаться. Мы можем с ним общаться, просто это происходит иначе". Хотя Брюс начинает терять способность говорить, она уверена, что он по-прежнему узнаёт своих близких. "Я знаю, что он узнаёт. Когда мы рядом, он светится. Он держит нас за руки, мы его целуем, обнимаем, и он отвечает. Он наслаждается этим. Мне этого достаточно".
Тем временем старшая дочь Брюса Уиллиса от первого брака с актрисой Демии Мур, Румер Уиллис, на прошлой неделе признала в Instagram, что её отцу сейчас очень тяжело. "Люди всегда задают мне этот вопрос, и на него трудно ответить, потому что на самом деле никому с деменцией не бывает хорошо. Но он в норме настолько, насколько это возможно для человека, которому приходится с этим жить". Она подчеркнула, что благодарна за то, что отец по-прежнему в её жизни, даже если порой он уже не узнает свою дочь. "Я благодарна, что когда подхожу и обнимаю его — узнаёт он меня или нет — он чувствует мою любовь, и я чувствую его".