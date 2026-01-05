Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 5 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы можете познакомится с чрезвычайно интересными людьми, которые раскроют перед вами новые, просто таки чарующие перспективы. Будьте внимательны, вы можете оказаться жертвой обыкновенных жуликов.
Телец
Сегодня стоит доверять лишь первому впечатлению. Все остальные будут слишком сильно засорены вашей склонностью домысливать.
Близнецы
Сегодня вам лучше не предпринимать особо активных действий, направленных на изменение существующей ситуации. Она и сама скоро изменится, правда, не известно, в какую сторону.
Рак
Вы сегодня будете энергичны, а посему постоянно будете волонтером. Главное - не зацикливайтесь на одном и том же деле. Вы способны на большее.
Лев
Сегодня у вас будет возможность одобрить или отвергнуть довольно серьезное предложение, и вашему слову подчинятся. Так что подумайте трижды (а лучше и больше) прежде, чем что-то говорить.
Дева
Сегодня вы будете беззаботнее, чем обычно, в связи с чем следует быть осторожнее на дорогах - чего доброго, собьют.
Весы
Звезды нынче расположились таким образом, что утренний подъем, а тем паче поход на работу, окажется для вас задачей на редкость сложной, чтоб не сказать "невыполнимой". Как бы то ни было, сделать это все-таки придется - можете записать себе в актив еще один подвиг.
Скорпион
То, что сегодня может показаться окончанием, является, скорее всего, лишь переходом на очередной этап. У вас должны появиться новые перспективы.
Стрелец
Сегодня ваша личность неожиданно окружится таинственностью, и будет привлекать толпы любопытствующих. Гонять их поганой метлой абсолютно бесполезно, остается лишь поддержать вдруг образовавшееся реноме мистификатора.
Козерог
Нынче вам не стоит делать ничего, что не было бы тщательно продумано и несколько раз взвешено. Любое неаккуратное движение может вызвать скорые и весьма бурные последствия.
Водолей
Сегодняшний день не из тех, которые можно без особого сожаления потратить впустую. Нынче вам будет предоставлено огромное количество разнообразных возможностей, и упустить их было бы непростительным расточительством.
Рыбы
Сегодня вам представится возможность поймать некстати вылетевшее слово или исправить другую какую ошибку, словом - улучшить отношения с окружающими. Грех не воспользоваться подобной возможностью.