Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 5 января

Звезды нынче расположились таким образом, что утренний подъем, а тем паче поход на работу, окажется для вас задачей на редкость сложной, чтоб не сказать "невыполнимой". Как бы то ни было, сделать это все-таки придется - можете записать себе в актив еще один подвиг.