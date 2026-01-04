Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 00:11
На границе нашли "заряженную" приправу: PVD отзывает российский "Букет перцев"
Продовольственно-ветеринарная служба установила, что смесь специй российского происхождения "Букет перцев" с морской солью была обработана ионизирующим излучением.
Лабораторная проверка продукта была проведена в рамках пограничного контроля. В службе указали, что распространитель начал отзыв этой смеси специй с номером партии LOT 010625. Сообщение о выявленном факте размещено в Системе быстрого оповещения Европейского союза.