В этом году начнется массовое производство устройств, которые могут навсегда изменить людей

В сентябре Neuralink сообщила, что 12 человек во всем мире с тяжелым параличом получили ее имплантаты мозга и использовали их для управления цифровыми и физическими инструментами с помощью мыслей. В июне компания также привлекла 650 миллионов долларов в рамках раунда финансирования.