В этом году начнется массовое производство устройств, которые могут навсегда изменить людей
Компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску и занимающаяся производством имплантатов для мозга, начнет массовое производство устройств для интерфейса "мозг-компьютер" и перейдет к полностью автоматизированной хирургической процедуре в 2026 году.
Как передает Reuters, об этом Маск заявил в социальных сетях. Имплантат предназначен для помощи людям с такими заболеваниями, как травма спинного мозга. Первый пациент использовал его для игры в видеоигры, просмотра интернета, публикации в социальных сетях и перемещения курсора на ноутбуке.
Компания начала испытания своего имплантата мозга на людях в 2024 году после устранения замечаний по безопасности, высказанных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, которое сначала отклонило ее заявку в 2022 году.
В сентябре Neuralink сообщила, что 12 человек во всем мире с тяжелым параличом получили ее имплантаты мозга и использовали их для управления цифровыми и физическими инструментами с помощью мыслей. В июне компания также привлекла 650 миллионов долларов в рамках раунда финансирования.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что пациент компании Алекс Конли с травмой позвоночника смог контролировать радиоуправляемую модель самолета, "подключив" свой разум к контроллеру.