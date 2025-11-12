Будущее уже наступило: пациент Neuralink научился управлять дроном силой мысли
Компания Neuralink Илона Маска объявила о новом этапе в применении своих нейроимплантов. Пациент компании, Алекс Конли, с травмой позвоночника смог контролировать радиоуправляемую модель самолета, "подключив" свой разум к контроллеру.
Ролик c демонстрацией возможностей Neuralink довольно быстро завирусился – за сутки он набрал более 1 миллион просмотров в X.
В октябре 2025 года Neuralink рассказывала, что Конли научился управлять роборукой и "впервые за много лет" самостоятельно принимает пищу и выполняет бытовые задачи.
На сегодня Neuralink вживила импланты уже 12 людям: силой мысли они играют в компьютерные игры, общаются в интернете и потенциально могут управлять любой электроникой. Причем постепенно это получается делать все быстрее и эффективнее.
В будущем Илон Маск планирует вживить нейрочип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что Илон Маск научил кунг-фу своего человекоподобного робота Tesla Optimus.