ВИДЕО: Илон Маск научил кунг-фу своего человекоподобного робота Tesla Optimus
Илон Маск опубликовал короткий ролик с демонстрацией движений кунг-фу роботом Tesla Optimus.
Видео длится более 30 секунд, а демонстрация проходит в паре с живым бойцом, на действия которого Optimus реагирует в реальном времени. Толчок в конце видео демонстрирует способность робота сохранять равновесие.
По заявлению Илона Маска, все движения Optimus управляются искусственным интеллектом — это отличает от демонстраций некоторых других роботов, где задействовано телеуправление живым человеком. Ранее Optimus уже демонстрировал серию танцевальных движений: по утверждениям разработчиков, ИИ робота учит новые движения самостоятельно в виртуальной симуляции на основе реальных видеозаписей. Это является более сложной и универсальной технологией, чем копирование людей в костюмах с датчиками захвата движений.
Эксперты по робототехнике хвалят демонстрацию за быстрые и плавные движения, а также координацию с действиями человека-партнера. Но отмечают, что это лишь короткие демонстрации, от которых еще только предстоит перейти к длительным последовательным действиям в меняющемся окружении.