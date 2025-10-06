ВИДЕО: Илон Маск научил кунг-фу своего человекоподобного робота Tesla Optimus

По заявлению Илона Маска, все движения Optimus управляются искусственным интеллектом — это отличает от демонстраций некоторых других роботов, где задействовано телеуправление живым человеком. Ранее Optimus уже демонстрировал серию танцевальных движений: по утверждениям разработчиков, ИИ робота учит новые движения самостоятельно в виртуальной симуляции на основе реальных видеозаписей. Это является более сложной и универсальной технологией, чем копирование людей в костюмах с датчиками захвата движений.