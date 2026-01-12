История с украденным телефоном в Риге закончилась неожиданно: его вернула вовсе не полиция
Приложение, которое отслеживает местоположение мобильного телефона, в случае потери может помочь его найти. Однако, как следует из рассказа, прозвучавшего в передаче Латвийского телевидения «4. studija», даже если примерное местонахождение украденного телефона видно в приложении, полиции может быть непросто его вернуть.
Своей историей поделилась Катрина, которая потеряла телефон в Старой Риге. Поскольку устройство было заранее подключено к приложению для отслеживания местоположения, Катрина могла с компьютера видеть точки, между которыми перемещается телефон, сообщает LSM.lv.
Катрина была уверена, что адрес, по которому находится ее телефон, заинтересует и полицию. Однако она ошиблась.
Правоохранители отказались возбуждать уголовный процесс по факту возможной кражи телефона стоимостью более 1000 евро, указав, что в случившемся не усматривается состав преступления.
Начальник бюро криминальной полиции Рижского Восточного управления Государственной полиции Атис Чакарнис пояснил, что Катрине разъяснили право обжаловать решение полиции в прокуратуре.
«Насколько мне известно, она этим правом не воспользовалась. Соответственно у нас не было оснований считать, что она не согласилась с принятым решением», — сказал Чакарнис.
Возмущение отсутствием реакции полиции
В полиции подчеркнули: то, что уголовный процесс по факту возможной кражи не начат, не означает, что телефон не ищут. Если при раскрытии какого-либо преступления устройство будет найдено, информацию разместят на сайте Государственной полиции и о находке уведомят владелицу.
Катрина указала, что сообщала полиции о конкретном жилом доме в Огре, где, согласно приложению, находился ее телефон. Однако правоохранители отказались предпринимать действия, поскольку это не общественное место.
«Если человек обращается сразу — буквально после того, как обнаружил [кражу], — и приложение работает, то были случаи, когда нам удавалось вернуть телефоны. Проблемы возникают, когда человек сообщает через какое-то время, и когда мы проверяем по приложению, это девятиэтажный жилой дом. Это, скажем так, осложняет оперативную реакцию», — пояснил представитель полиции.
По словам Катрины, ее телефон побывал в ломбардах в центре Риги, ездил на поезде до Огре, Лиелварде и обратно, пока неожиданно не «задержался» в лечебном учреждении — психиатрической больнице в Риге. Несмотря на это, и на этот раз полиция отказалась подключиться к поискам.
«Когда я вызвала полицию, они отменили этот вызов, не приехали и мне объяснили, что я не могу дать им ни конкретныеь обстоятельства, ни что-то подобное, хотя я физически вижу, что он находится в таком-то корпусе. Единственная возможность, как я могла бы вернуть телефон и как они бы мне помогли, — если бы я зафиксировала фотографию, на которой виден человек с моим телефоном», — пересказала Катрина разговор с полицией.
Телефон помогла вернуть больница
Передача «4. studija» связалась с Национальным центром психического здоровья, который подключился к поискам. Как рассказала председатель правления учреждения Сандра Пуце, телефон был найден у одной пациентки в остром отделении.
В медучреждении личные вещи пациента можно осматривать только с его согласия. В этом случае учреждение незамедлительно обратилось и в полицию, чтобы возможное обнаружение украденного телефона происходило законно.
«На этот раз сама пациентка призналась, что да, она взяла этот телефон, потому что у ее сына когда-то тоже забрали телефон», — сказала Пуце.
В Государственной полиции разъяснили: в случае кражи телефона необходимо сразу звонить по номеру 112 или подавать заявление. В таких ситуациях время очень важно. Если местонахождение телефона видно в приложении, также следует звонить 112 и информировать полицию. Так же нужно действовать и в случае, если украденное имущество обнаружено в ломбарде. Рассказ Катрины, однако, показывает, что ее коммуникация с правоохранителями была неудачной.
Руководитель больницы отметила, что в подобных ситуациях можно связаться с руководством учреждения — оно может помочь. Чакарнис добавил: Катрина может обратиться с заявлением в Государственную полицию, чтобы там оценили действия сотрудников.