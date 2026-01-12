История с украденным телефоном в Риге закончилась неожиданно: его вернула вовсе не полиция

«Когда я вызвала полицию, они отменили этот вызов, не приехали и мне объяснили, что я не могу дать им ни конкретныеь обстоятельства, ни что-то подобное, хотя я физически вижу, что он находится в таком-то корпусе. Единственная возможность, как я могла бы вернуть телефон и как они бы мне помогли, — если бы я зафиксировала фотографию, на которой виден человек с моим телефоном», — пересказала Катрина разговор с полицией.