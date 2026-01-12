"Вход - как после потопа. Это же позор": рижане пожаловались на торговый центр в Иманте

По фотографиям видно, что грязная вода стоит прямо у стены и у рекламных витрин, а часть коврового покрытия выглядит так, будто оно уже не собирает влагу, а, наоборот, удерживает ее и размазывает по проходу. Местами ковер скомкан и загнут, рядом на ребристом покрытии лежит слой мокрой грязи. Оперативной уборки здесь явно не хватает.