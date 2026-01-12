"Вход - как после потопа. Это же позор": рижане пожаловались на торговый центр в Иманте
Январь в Риге в этом году ощущается по-настоящему зимним: мороз держится изо дня в день, на улицах снег, под ногами смесь воды, песка и реагентов. Именно в такие дни особенно заметно, насколько торговые центры готовы к сезону. На входе одного из рижских ТЦ посетители увидели картину, которая у многих вызывает вопросы: промокшие насквозь ковры, грязь, скопившаяся на проходе, и лужи у самой двери.
По фотографиям видно, что грязная вода стоит прямо у стены и у рекламных витрин, а часть коврового покрытия выглядит так, будто оно уже не собирает влагу, а, наоборот, удерживает ее и размазывает по проходу. Местами ковер скомкан и загнут, рядом на ребристом покрытии лежит слой мокрой грязи. Оперативной уборки здесь явно не хватает.
«Просто экономят на самом базовом»
Рижане, которые заходят в торговый центр Damme в Иманте по пути с работы или за покупками, в первую очередь говорят о безопасности и элементарном комфорте. Люди в соцсетях пишут:
- «Я зашла и реально отпрянула. Вход — как после потопа. Как так вообще можно оставлять?»
- «Это не торговый центр, а грязевая ванна. Зима, люди несут снег — окей. Но почему здесь ощущение, что никто не убирал с утра?»
- «У меня один вопрос: вы сами бы по такому ходили каждый день? Это же позор для места, куда идут сотни людей».
- «Я сначала подумала, что это авария — что-то прорвало. А потом поняла: нет, это просто так и должно быть. Ужас».
- «Самое неприятное — вид, что всем все равно. Рядом витрины, реклама, скидки — а под ногами болото. Контраст просто издевательский».
- «Если бы это было у меня в подъезде, мы бы уже всем домом жаловались. А тут коммерческое место — и такая антисанитария на входе».
- «Я зашла и сразу притормозила: там реально скользко. И это вход, где всегда поток людей. Непонятно, почему нельзя убрать воду и заменить ковры на сухие».
- «Мне кажется, здесь просто экономят на самом базовом: на уборке и нормальных коврах. Но это же не роскошь, а стандарт для общественного места».
Некрасиво и опасно
В морозные периоды входы в торговые центры — одна из самых сложных точек для эксплуатации: снег тает от тепла, его постоянно заносят новые посетители, реагенты и песок превращаются в плотную грязь, которая моментально прилипает к любым покрытиям. Поэтому стандартные ожидания горожан к торговым центрам зимой обычно простые: больше впитывающих ковров, частая замена мокрых покрытий, уборка воды и грязи в течение дня, а при необходимости — предупреждающие таблички о скользком покрытии.