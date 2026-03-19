Женственность возвращается в моду. Что мы будем носить этой весной?

Если вы хотите создать современный образ, надежным выбором станет комплект из джинсовой одежды. Актуальный тренд сезона - жакет с подчеркнутой линией талии и воланом внизу. Жакет украшен жемчугом и камнями, добавляя образу кокетства и женственности. В то же время джинсы, которые недавно были очень свободными и чрезмерно широкими, становятся более элегантными и структурированными. Хотя они все еще остаются широкими. Особенно актуальны также джинсы бочкообразного кроя.