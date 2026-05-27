В Тервете пройдет крупнейший банный фестиваль Латвии: три дня ритуалов, мастер-классов и отдыха на природе
Этим летом, с 24 по 26 июля, в Тервете уже в 11-й раз пройдет крупнейший в Латвии фестиваль бани и хорошего самочувствия — PirtsFest 2026.
Фестиваль соберет в одном месте банщиков, любителей бани, практиков здорового образа жизни и энтузиастов wellness-направления из Латвии и других стран. Гостей ждет трехдневная программа на природе, где объединяются банная культура, знания, сообщество и забота о самочувствии.
В этом году программа фестиваля обещает стать самой масштабной за всю историю мероприятия: более 70 активностей, балтийский финал международного конкурса Sauna Herbal Cup, мастер-классы, конкурсы, концерты, огненная ночь и девять тематических троп для всей семьи.
Фестиваль пройдет на территории глэмпинга природного парка Latvijas valsts meži у Терветского водохранилища, в естественной и аутентичной среде, подходящей для полноценного погружения в атмосферу события.
«PirtsFest — это место, где человек может вернуться к себе через баню и природу, ощущения и знания. Это не просто отдых, а осознанный опыт, который вдохновляет на весь год», — подчеркивают организаторы.
Посетители смогут не только слушать и учиться, но и по-настоящему прочувствовать баню: принять участие в банных ритуалах, попробовать массажи и другие услуги для хорошего самочувствия на открытом воздухе, познакомиться с разными банными школами и подходами.
Вечерняя программа станет настоящим праздником общения — с концертами, огненной ночью и особой атмосферой у костра, которая объединяет участников и гостей. «Мы хотим создать место, где человек сможет не только узнать что-то новое, но и на собственном опыте почувствовать спокойствие, силу и радость от встречи с любителями бани из Латвии и других стран. PirtsFest — это не только познавательная программа, парение и wellness на зеленом лугу. Это ощущение, которое люди еще долго помнят и уносят с собой в свои бани и семьи», — отмечает команда организаторов.