ВИДЕО: соцсети взорвал танец человекоподобного робота от Tesla, которого показал Илон Маск

В августе 2021 года Илон Маск представил проект, известный под названием Tesla Bot, в сентябре дебютировал прототип Tesla Optimus. В то время андроиды не могли даже самостоятельно передвигаться, но теперь они научились ходить и носить предметы, проделывать простые операции по сборке таких же роботов, как они – и даже танцевать. И все это без участия человека.