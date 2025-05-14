ВИДЕО: соцсети взорвал танец человекоподобного робота от Tesla, которого показал Илон Маск
Человекоподобный робот Optimus от Tesla научился танцевать. Короткое видео, которое Илон Маск опубликовал в X, набрало более 7 млн просмотров за несколько часов.
По словам миллиардера, это не генерация нейросетей, а реальное видео – робот прошел обучение с подкреплением (RL). Как пишет УНИАН, этот метод основан на имитации процесса обучения методом проб и ошибок. Маск назвал танец робота "ранним результатом", а совсем скоро покажут больше танцев, над которыми "усердно работала целая команда".
В августе 2021 года Илон Маск представил проект, известный под названием Tesla Bot, в сентябре дебютировал прототип Tesla Optimus. В то время андроиды не могли даже самостоятельно передвигаться, но теперь они научились ходить и носить предметы, проделывать простые операции по сборке таких же роботов, как они – и даже танцевать. И все это без участия человека.
Согласно задумке, такие роботы призваны заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в супермаркетах, выгуле собак и т.д. При этом отмечается, что андроиды не нацелены отбирать рабочие места у самих людей. В будущем в мире будет столько же роботов, сколько и людей, считает Маск. Продажи гуманоидов хотят запустить в 2026-2027. Стоить будут от около 20 000 долларов США.
А вот с более старым проектом, производством электромобилей, у Маска дела стали идти хуже. Как мы недавно сообщали, на фоне резкого обвала продаж автомобилей Tesla компания потихоньку начала сокращать объемы производства своей новейшей модели - Cybertruck.