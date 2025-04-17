Tesla сокращает производство, последнюю модель никто не хочет покупать
На фоне резкого обвала продаж автомобилей Tesla компания потихоньку начала сокращать объемы производства своей новейшей модели - Cybertruck.
Как сообщает Business Insider, работники предприятия подтвердили изданию, что в течение нескольких последних месяцев планы выпуска для нескольких производственных линий Cybertruck были сокращены. Некоторые линии работают лишь на малую часть своей номинальной мощности, а персонал сократили более чем наполовину. Часть персонала также перебросили с производства Cybertruck на линию Model Y.
Как отмечает Business Insider, за первые три месяца 2025 года Tesla продала 6406 единиц модели Cybertruck - вдвое меньше, чем в предыдущем квартале. Перед тем, как эту машину запустили в производство, Илон Маск утверждал, что якобы имеет более миллиона предзаказов на нее. Однако по имеющимся данным, по состоянию на 20 марта всего было выпущено менее 50 000 единиц модели Cybertruck. Ее серийное производство началось летом 2023 года.