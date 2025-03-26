В Литве люди отказываются от заказанных автомобилей Tesla - дилеры получают угрозы и хейт
Несколько покупателей в Литве отменили заказы на электромобили Tesla в знак протеста против действий главы компании Илона Маска в правительстве США, сообщает Литовская общественная вещательная организация LRT.
"Часть людей, заказавших новый автомобиль Tesla, в последнее время отменили свои заказы. Они открыто заявили, что делают это по моральным соображениям, связанным с заявлениями Маска, и просто больше не хотят покупать эту машину", — сказал руководитель компании Deals on Wheels Рокс Абложевич. Его компания помогает клиентам приобретать автомобили Tesla.
Ранее Deals on Wheels, которая теперь не занимается активными продажами Tesla из-за открытия компанией в Литве собственного торгово-сервисного центра, продавала по 5–8 электромобилей Tesla в месяц. Тем не менее после публикации в соцсетях описания модели Tesla Model Y Juniper, компания получила десятки осуждающих и даже враждебных комментариев. В интервью LRT Абложевич подчеркнул, что его компания просто рекламирует автомобили, а не участвует в политике. Он отметил, что ни сама Tesla как автомобиль, ни ее сотрудники не несут ответственности за действия или высказывания одного человека – Илона Маска.
В ответ на негативные комментарии литовская компания решила пожертвовать 100 евро организации Blue/Yellow, оказывающей помощь Украине, за каждый такой комментарий. В итоге общая сумма пожертвований составила 5500 евро.
Илон Маск активно поддерживал переизбрание Дональда Трампа на пост президента США. После победы Трамп назначил Маска ответственным за повышение эффективности работы правительства. Деятельность Маска, не утверждЕнного Конгрессом и не избранного на пост, вызвала широкий резонанс и негодование в США. Изначально люди наклеивали на свои Tesla надписи о том, что купили машину "до того, как Маск сошел с ума", но теперь во многих местах автомобили Tesla поджигают, а вандалы атакуют дилерские центры.
В последние недели протестующие в США оскверняли автомобили Tesla и зарядные станции свастиками, а несколько электрических пикапов Cybertruck были сожжены на стоянках дилеров. Акции Tesla за последний месяц резко упали в цене.