В Литве люди отказываются от заказанных автомобилей Tesla - дилеры получают угрозы и хейт

Ранее Deals on Wheels, которая теперь не занимается активными продажами Tesla из-за открытия компанией в Литве собственного торгово-сервисного центра, продавала по 5–8 электромобилей Tesla в месяц. Тем не менее после публикации в соцсетях описания модели Tesla Model Y Juniper, компания получила десятки осуждающих и даже враждебных комментариев. В интервью LRT Абложевич подчеркнул, что его компания просто рекламирует автомобили, а не участвует в политике. Он отметил, что ни сама Tesla как автомобиль, ни ее сотрудники не несут ответственности за действия или высказывания одного человека – Илона Маска.