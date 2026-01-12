Она выходит гулять каждый день - в дождь, бурю и жару: мотивирующая история о "супербабушке" из Икшкиле

Некоторые делились похожими историями. Так, один из комментаторов рассказал, как во время шторма и сильного дождя по дороге к морю в Айнажи встретил двух пожилых женщин. Они объяснили, что гуляют вдоль моря каждый день — независимо от дождя, снега, холода или жары. Многие отмечали, что в каждом городе есть такие люди — в Лиепае, например, их знают уже много лет и продолжают встречать бодро шагающими по набережной. «Огромное уважение. Я не решалась с ней заговорить, но каждый раз, проходя или проезжая мимо, чувствую, что встретила человека, который может и является примером», — написал еще один пользователь.