Она выходит гулять каждый день - в дождь, бурю и жару: мотивирующая история о "супербабушке" из Икшкиле
Она почти не видит, но каждый день выходит на прогулку — в дождь, ветер и жару. История "супербабушки" из Икшкиле стала для многих напоминанием: движение — это жизнь.
Физическая активность важна в любом возрасте — она поддерживает здоровье, укрепляет психику и помогает сохранять ясность ума. Даже простая ежедневная прогулка способна значительно улучшить качество жизни, независимо от прожитых лет и погоды за окном.
В соцсетях женщина поделилась историей, которая неожиданно стала источником вдохновения для многих. Речь в ней о пожилой жительнице Икшкиле, которую местные с улыбкой называют «супербабушкой». Она живет неподалеку от автора публикации, и, по ее словам, плохой погоды для этой женщины просто не существует. Ее видели гуляющей и в сильный ветер с дождем, и в слякоть, и в летнюю жару.
Однажды автор решилась заговорить с ней. Пожилая женщина рассказала, что живет у своих детей, в последние годы плохо видит, но гулять выходит каждый день — иногда даже по несколько раз в сутки. На вопрос, бывает ли, что не хочется идти гулять, она, улыбаясь, ответила: нет, выходит всегда с радостью.
Теперь, признается автор поста, каждый раз, когда становится лень встать с дивана, в голове сразу возникает образ икшкильской супербабушки. «Пусть в новом году у нас у всех хватит сил поднять себя и сделать хотя бы что-то, что сделает нашу жизнь немного лучше», — написала она.
История вызвала живой отклик в комментариях. Люди писали слова восхищения и поддержки: «Молодец! В движении — жизнь. Пока двигаемся, живем! Пусть еще много лет она ходит и радуется тому, что стоит на своих ногах!» Другие напоминали о безопасности, желая женщине крепкого здоровья и прося родственников подарить ей светоотражающую жилетку — в плохую погоду и полутьме пешеходов трудно заметить.
Некоторые делились похожими историями. Так, один из комментаторов рассказал, как во время шторма и сильного дождя по дороге к морю в Айнажи встретил двух пожилых женщин. Они объяснили, что гуляют вдоль моря каждый день — независимо от дождя, снега, холода или жары. Многие отмечали, что в каждом городе есть такие люди — в Лиепае, например, их знают уже много лет и продолжают встречать бодро шагающими по набережной. «Огромное уважение. Я не решалась с ней заговорить, но каждый раз, проходя или проезжая мимо, чувствую, что встретила человека, который может и является примером», — написал еще один пользователь.