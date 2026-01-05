Иллюстративное фото.
Сегодня 07:24
В России хотят нанести Эстонии ответный укол, лишив ее чемпионата мира по фехтованию
Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова высказалась о возможных санкциях в адрес организаторов ЧЕ-2026 по фехтованию. Об этом сообщают СМИ РФ.
Соревнования должны пройти в Эстонии в июне. Международная федерация фехтования (FIE) запросила от страны‑организатора письменное подтверждение, что все спортсмены, вне зависимости от гражданства, смогут пересечь границу Эстонии для участия в чемпионате. Однако эстонские власти отказываются подписывать данный документ.
«Если Международный олимпийский комитет допускает наших атлетов, значит, страны не могут их не допускать. Вспомните Уимблдон, их оштрафовали за то, что они не пустили российских спортсменов. В принципе Эстония может лишиться права проведения чемпионата. Это сто процентов правильно», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».
Ранее и Латвия поступила как Эстония, не пустив в страну российских саночников на Кубок мира в Сигулде.