В России негодуют из-за недопуска спортсменов в Сигулду и хотят подать в суд
Зампред комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев заявил, что Федерация санного спорта России должна обратиться в МОК и Спортивный арбитражный суд после недопуска российских спортсменов на этап Кубка мира в Сигулде.
Руководству Федерации санного спорта России следует подать апелляцию в Международный олимпийский комитет (МОК) и иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную федерацию санного спорта (FIL) в связи с недопуском атлетов к участию в этапе Кубка мира в Сигулде, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
В разговоре с РИА Новости российский спортивный чиновник назвал данный поступок "отвратительным и неспортивным", а также возложил вину на возглавляющего FIL латвийца Эйнара Фогелиса. "Я надеюсь, что наша федерация не оставит это решение латвийской стороны без внимания. Наталия Гарт - молодой, но активный и настойчивый руководитель федерации, который любит и умеет добиваться результатов. Я думаю, что надо обращаться в Международный олимпийский комитет и Спортивный арбитражный суд. Потому что должна же быть какая-то управа на руководителя Международной федерации санного спорта, который занимается беззаконием", - сказал Свищев.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Байба Браже запретила въезд в Латвию на неопределенный срок 14 российским спортсменам в преддверии этапа Кубка мира по санному спорту, который пройдет в Сигулде 3-4 января.
Как сообщил агентству LETA генеральный секретарь Латвийской федерации санного спорта Кристап Мауриньш, в настоящее время у него нет информации о том, может ли это решение каким-либо образом повлиять на проведение этапа Кубка мира в Сигулде.