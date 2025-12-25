В России негодуют из-за недопуска спортсменов в Сигулду и хотят подать в суд

В разговоре с РИА Новости российский спортивный чиновник назвал данный поступок "отвратительным и неспортивным", а также возложил вину на возглавляющего FIL латвийца Эйнара Фогелиса. "Я надеюсь, что наша федерация не оставит это решение латвийской стороны без внимания. Наталия Гарт - молодой, но активный и настойчивый руководитель федерации, который любит и умеет добиваться результатов. Я думаю, что надо обращаться в Международный олимпийский комитет и Спортивный арбитражный суд. Потому что должна же быть какая-то управа на руководителя Международной федерации санного спорта, который занимается беззаконием", - сказал Свищев.