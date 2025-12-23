14 российских спортсменов попали в "черный список" Латвии
Латвия ужесточает позицию в отношении российских спортсменов: Байба Бражe объявила еще 14 человек персонами нон грата, подчеркнув, что "спортсменов из страны-агрессора не ждут в Латвии".
Министр иностранных дел Байба Бражe внесла 14 российских спортсменов в "черный список" лиц, нежелательных в Латвии, согласно её заявлению в соцсети X. Бражe подчёркивает, что спортсмены страны‑агрессора в Латвии не приветствуются. Конкретные фамилии атлетов, против которых введены санкции, при этом не указываются.
⛔️ Agresorvalsts sportisti nav gaidīti Latvijā. Esmu pieņēmusi lēmumu iekļaut Latvijas Republikai nevēlamu personu (persona non grata) sarakstā 14 KF pilsoņus.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 23, 2025
❌ Aizliegums ieceļot 🇱🇻 ir uz nenoteiktu laiku. Lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 61.p. 2.daļu
Запрет на въезд установлен на неопределённый срок. Решение принято в соответствии со второй частью 61‑й статьи Закона об иммиграции, которая предусматривает, что если иностранец признан нежелательным лицом («persona non grata»), решение о внесении в список принимает министр иностранных дел.
Советник министра Сигне Знотиня-Знота пояснила агентству LETA, что это решение было принято в контексте международного мероприятия по зимним видам спорта, запланированного на ближайшее время в Латвии — в начале января 2026 года. Чемпионат мира по санному спорту запланирован на 3 и 4 января 2026 года в Сигулде.
Как сообщил агентству LETA генеральный секретарь Латвийской федерации санного спорта Кристап Мауриньш, в настоящее время у него нет информации о том, может ли это решение каким-либо образом повлиять на проведение этапа Кубка мира в Сигулде. Организаторы этапа в настоящее время готовятся к проведению соревнований, и первые делегации из-за рубежа прибудут в следующий понедельник.