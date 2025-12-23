14 российских спортсменов попали в "черный список" Латвии

Как сообщил агентству LETA генеральный секретарь Латвийской федерации санного спорта Кристап Мауриньш, в настоящее время у него нет информации о том, может ли это решение каким-либо образом повлиять на проведение этапа Кубка мира в Сигулде. Организаторы этапа в настоящее время готовятся к проведению соревнований, и первые делегации из-за рубежа прибудут в следующий понедельник.