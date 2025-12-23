14 российских спортсменов попали в "черный список" Латвии
фото: LETA
Министр иностранных дел Байба Браже.
Латвия ужесточает позицию в отношении российских спортсменов: Байба Бражe объявила еще 14 человек персонами нон грата, подчеркнув, что "спортсменов из страны-агрессора не ждут в Латвии".

Министр иностранных дел Байба Бражe внесла 14 российских спортсменов в "черный список" лиц, нежелательных в Латвии, согласно её заявлению в соцсети X. Бражe подчёркивает, что спортсмены страны‑агрессора в Латвии не приветствуются. Конкретные фамилии атлетов, против которых введены санкции, при этом не указываются.

Запрет на въезд установлен на неопределённый срок. Решение принято в соответствии со второй частью 61‑й статьи Закона об иммиграции, которая предусматривает, что если иностранец признан нежелательным лицом («persona non grata»), решение о внесении в список принимает министр иностранных дел.

Советник министра Сигне Знотиня-Знота пояснила агентству LETA, что это решение было принято в контексте международного мероприятия по зимним видам спорта, запланированного на ближайшее время в Латвии — в начале января 2026 года. Чемпионат мира по санному спорту запланирован на 3 и 4 января 2026 года в Сигулде.

Как сообщил агентству LETA генеральный секретарь Латвийской федерации санного спорта Кристап Мауриньш, в настоящее время у него нет информации о том, может ли это решение каким-либо образом повлиять на проведение этапа Кубка мира в Сигулде. Организаторы этапа в настоящее время готовятся к проведению соревнований, и первые делегации из-за рубежа прибудут в следующий понедельник.

