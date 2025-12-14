Российских спортсменов в Сигулде не будет.
Латвия не пустила в Сигулду спортсменов из РФ, которым участвовать в соревнованиях разрешил МОК
Российские скелетонисты и бобслеисты не смогут выступить на этапе Кубка мира в Сигулде. Об этом сообщают СМИ РФ.
"На этап Кубка мира в Сигулде мы не сможем поехать, потому что по латвийским законам спортсмены с российскими паспортами не имеют права выступать в Латвии", - пояснил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.
Две российские скелетонистки и семь бобслеистов получили нейтральный статус после решения МОК о допуске россиян на международные соревнования.
По словам Пегова, первым стартом для российских спортсменов станет январский этап Кубка Азии в Китае.