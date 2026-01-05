Когда до пенсии еще 5 лет, а работы нет: сколько в Латвии безработных старше 60
В Латвии на конец ноября прошлого года было зарегистрировано 6263 безработных предпенсионного возраста — на 2,6% больше, чем в конце октября, но на 11% меньше, чем в начале января прошлого года, свидетельствует информация Государственного агентства занятости.
Наибольшее число безработных предпенсионного возраста за первые 11 месяцев прошлого года было зафиксировано в феврале — тогда зарегистрировали 7247 человек.
Больше всего безработных предпенсионного возраста на конец ноября — 1236 — было в Риге. Далее следовали Резекненский край, где было 335 таких безработных, и Лудзенский край — 321 безработный предпенсионного возраста.
Безработные предпенсионного возраста — это безработные, которым до достижения пенсионного возраста осталось пять лет или меньше.
Как сообщалось ранее, уровень зарегистрированной безработицы в Латвии на конец ноября прошлого года составил 4,8% от числа экономически активных жителей, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее. В конце ноября 2025 года всего было зарегистрировано 41 671 безработный — на 817 человек больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве числились 40 854 безработных.