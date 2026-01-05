Когда до пенсии еще 5 лет, а работы нет: сколько в Латвии безработных старше 60

Как сообщалось ранее, уровень зарегистрированной безработицы в Латвии на конец ноября прошлого года составил 4,8% от числа экономически активных жителей, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее. В конце ноября 2025 года всего было зарегистрировано 41 671 безработный — на 817 человек больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве числились 40 854 безработных.