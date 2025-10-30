"Я почувствовала, что теряю человека, которого знала": жена Брюса Уиллиса рассказала, как живет их семья после диагноза актера
Эмма Хеминг Уиллис откровенно рассказала о жизни с мужем, легендарным актёром Брюсом Уиллисом, которому в 2023 году поставили диагноз — лобно-височная деменция. В интервью она поделилась предупреждением, которое услышала от невролога, вспомнила первый тревожный симптом болезни и призналась, как изменилась их семья с началом борьбы с недугом.
Эмма Хеминг Уиллис откровенно поделилась тем, с какими глубокими испытаниями столкнулась их семья после того, как у её мужа, актёра Брюса Уиллиса, в 2023 году диагностировали лобно-височную деменцию (FTD). 47-летняя модель и блогер уже более двух лет является для него опорой и основным опекуном, совмещая заботу о супруге с воспитанием двух дочерей — 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин.
В интервью телеканалу NewsNation Эмма вспомнила момент, когда невролог Брюса предупредил её, насколько опасной может быть нагрузка на тех, кто ухаживает за больным.
«Уход за человеком с деменцией может серьёзно навредить вашему собственному здоровью, — сказал врач. — Я не знала этого. И, с одной стороны, была благодарна, а с другой — испугана. Это стало для меня сигналом, что нужно заботиться и о себе, не только о Брюсе, но и о наших дочерях».
Именно с этого момента Эмма начала уделять больше внимания своему состоянию, понимая, что без внутреннего равновесия невозможно помочь близким.
Говоря о первых признаках болезни мужа, Эмма рассказала, что заметила возвращение заикания, которое мучило Брюса в детстве: «У Брюса с детства было сильное заикание, с которым он всю жизнь боролся и в зрелом возрасте научился контролировать. Но потом я увидела, что оно снова возвращается. Никогда бы не подумала, что это может быть симптомом деменции».
Болезнь Брюса осложнена также первичной прогрессирующей афазией — формой FTD, которая поражает языковые функции и постепенно лишает человека способности выражать мысли.
Эмма с самого начала не скрывала диагноз от детей. «Я довольно быстро рассказала им обо всём. Всегда старалась быть честной с девочками. Не хотела, чтобы они думали, будто папа их игнорирует. Когда дети понимают, что происходит, им становится легче — появляется ощущение ясности и покоя».
Однако, несмотря на открытость и сплочённость, Эмма признаёт, что дочерям тяжело. В интервью Vogue Australia она сказала: «Они справляются, насколько это возможно. Но им больно. Они скучают по папе. Он пропускает важные моменты их жизни. Это трудно. Но дети удивительно устойчивы… хотя я раньше ненавидела это слово. Люди говорили: “Дети справятся”, — не понимая, через что мы проходим. Я не уверена, что они когда-нибудь полностью оправятся. Но они учатся — и я вместе с ними».
Помимо эмоционального бремени, на Эмму легла и финансовая ответственность — теперь она управляет состоянием мужа, которое оценивается примерно в 250 миллионов долларов. Это стало почти полноценной работой, ведь болезнь влияет на суждения и самоконтроль, поэтому Брюс больше не может сам принимать финансовые решения.
Чтобы облегчить жизнь всей семьи и обеспечить Брюсу надлежащий уход, Эмма приняла трудное, но необходимое решение — перевезла его в отдельный одноэтажный дом, где за ним круглосуточно следят специалисты. «Это было одно из самых тяжёлых решений в моей жизни. Но среди всей этой боли я поняла, что так будет лучше — и для него, и для девочек, и для меня. Это позволило мне снова стать его женой, а не только опекуном».
Теперь актёр живёт в более спокойной обстановке, где может общаться с друзьями и родственниками без стресса, а Эмма поддерживает связь и часто навещает его.
Эмма рассказала, как изменилась личность Брюса: «Он всегда был человеком слова, но теперь речь стала трудной, заикание вернулось, и это было страшно. Я чувствовала, что с ним что-то происходит, но не могла понять, что именно. Это уже был не тот человек, которого я знала».
Она подчеркнула, как важно прислушиваться к интуиции и вовремя обращаться за медицинской помощью, если поведение близкого резко меняется.
Лобно-височная деменция — редкая форма заболевания, на её долю приходится около 5% всех случаев деменции. В отличие от болезни Альцгеймера, она прежде всего поражает зоны мозга, отвечающие за поведение, речь и личность, из-за чего симптомы нередко проявляются раньше, чем проблемы с памятью.