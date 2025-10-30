"Я почувствовала, что теряю человека, которого знала": жена Брюса Уиллиса рассказала, как живет их семья после диагноза актера

Однако, несмотря на открытость и сплочённость, Эмма признаёт, что дочерям тяжело. В интервью Vogue Australia она сказала: «Они справляются, насколько это возможно. Но им больно. Они скучают по папе. Он пропускает важные моменты их жизни. Это трудно. Но дети удивительно устойчивы… хотя я раньше ненавидела это слово. Люди говорили: “Дети справятся”, — не понимая, через что мы проходим. Я не уверена, что они когда-нибудь полностью оправятся. Но они учатся — и я вместе с ними».