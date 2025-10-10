"Я не могла вслух произнести слово "подбородок": дочь Брюса Уиллиса вспомнила, как ее хейтили за схожесть с отцом

В посте Уиллис также показала старый скриншот статьи Переса Хилтона, в которой он назвал ее «уродливым ребенком». «Как вам не стыдно сексуализировать тело 14-летней девочки, превратив его в тридцатилетнего мужчину. Боль и страдания, которые вы причинили мне, слишком долго не покидали меня, но я не сломалась. Я исцелилась, я поднялась и победила. Я не ищу жалости — я призываю поддерживать психическое здоровье молодых людей и помогать им выстраивать здоровое отношение к себе. Давайте остановим этот цикл. Хватит складывать боль на боль».