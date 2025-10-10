"Я не могла вслух произнести слово "подбородок": дочь Брюса Уиллиса вспомнила, как ее хейтили за схожесть с отцом
31-летняя Талула Уиллис, дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, открыто рассказала о своем болезненном опыте травли в детстве и о том, как ей удалось полюбить себя во взрослом возрасте.
В эмоциональном посте в Instagram Талула призналась, что сегодня воспринимает свою внешность — в особенности подбородок, который когда-то стал поводом для насмешек, — как «самый драгоценный дар». Она также обратилась к известному блогеру Пересу Хилтону, который в своё время оскорблял ее в интернете за внешнее сходство со звездным отцом.
«Лицо, улыбка, осмелюсь сказать, подбородок (эй, @perez, помнишь, как ты издевался над 13-летним подростком ради денег?), которые заставили меня захотеть покончить со всем этим — теперь самый ценный подарок, что мне могли дать», — написала Талула.
Она призналась, что долгие годы не могла даже произнести слово «подбородок». «Это была моя грязная, греховная болезнь, центр внимания всего мира. По крайней мере, вы так говорили, снова и снова, снова и снова. Каким же проклятым ребенком я была, унаследовав эту радостную, выразительную черту лица, полную эмоций!»
Талула добавила, что до сих пор чувствует злость на взрослых, которые своими словами посеяли в ней семена ненависти к себе. «Я злюсь на взрослых, которые посеяли семена ненависти к себе, и горжусь собой за ту работу, что я проделала, чтобы вырвать эту ненависть с корнем! Люблю вас всех. Не сдавайтесь», — написала она.
В посте Уиллис также показала старый скриншот статьи Переса Хилтона, в которой он назвал ее «уродливым ребенком». «Как вам не стыдно сексуализировать тело 14-летней девочки, превратив его в тридцатилетнего мужчину. Боль и страдания, которые вы причинили мне, слишком долго не покидали меня, но я не сломалась. Я исцелилась, я поднялась и победила. Я не ищу жалости — я призываю поддерживать психическое здоровье молодых людей и помогать им выстраивать здоровое отношение к себе. Давайте остановим этот цикл. Хватит складывать боль на боль».
Позже Талула написала, что не держит зла на блогера и надеется, что он пересмотрит своё прошлое поведение. «Я надеюсь, что это побудит его задуматься о прошлом и понять, что скрывается за его желанием унижать людей. Я желаю ему и его семье всего наилучшего. Все, что мы можем сделать, — это проявить доброту».
Недавно Талула также столкнулась с критикой за то, что делится в сети фотографиями своего отца, который борется с деменцией. Однако, по её словам, она делает это не ради внимания, а чтобы открыто говорить о сложных темах и поддерживать других людей, проходящих через подобные испытания.