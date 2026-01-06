Rimi, Maxima и Lidl наращивают пожертвования продовольствия: сколько еды спасают от списания

В 2022 году продовольственному банку Paēdušai Latvijai было пожертвовано 315 т продовольствия, в 2024 году - 784 т, а за 11 месяцев прошлого года - уже 855 т. Те съедобные или несъедобные части пищевой продукции, которые не были проданы или потреблены в пищу, однако в отходы не попали, так как через благотворительные организации или специальные предприятия были переданы на потребление домашних хозяйств, корм животным или в производство в качестве вторичного сырья, например, биоматериалы или биохимическую обработку, в экономике оборота называют не пищевыми отходами, а пищевыми излишками. Их можно также пожертвовать малоимущим.