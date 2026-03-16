Лед отступает, вода поднимается: что происходит на реках Латвии
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Отдел новостей

LETA

Лед на реках Латвии стремительно сдает позиции: большинство водоемов уже освободились, уровень воды стабилизируется, а температура держится у нулевой отметки.

В большинстве рек Латвии сошел лед, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Лед сохранился только на некоторых участках рек, он поднялся, отошел от берегов и потерял прочность. Слой льда сохраняется в верховьях Даугавы и в Плявиньском водохранилище.

Уровень воды в реках стабилизировался в связи с отступлением льда. На этой неделе уровень воды в реках будет в основном снижаться, а в Даугаве ожидается подъем.

Температура воды в реках, озерах и море составляет 0...+4 градуса.

