Лед отступает, вода поднимается: что происходит на реках Латвии

В большинстве рек Латвии сошел лед, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Лед сохранился только на некоторых участках рек, он поднялся, отошел от берегов и потерял прочность. Слой льда сохраняется в верховьях Даугавы и в Плявиньском водохранилище.