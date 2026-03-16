Жителей Риги предупредили о ремонтах и изменениях в движении общественного транспорта
С 16 марта в Риге начинаются работы по реконструкции теплосетей на улице Торнякална, а также запланирован ремонт трамвайных путей в нескольких частях города. В связи с этим меняется движение отдельных маршрутов общественного транспорта, а на ряде участков возможны временные неудобства.
Из-за работ на улице Торнякална автобусы 44-го и 46-го маршрутов в направлении Зиепниеккалнса курсируют в объезд. В направлении Золитуде автобусы обоих маршрутов продолжают ходить по обычной схеме.
Автобусы 44-го маршрута следуют по маршруту до улицы Маза Нометню, затем едут по улице Маза Нометню, улице Фрича Бривземниека, Виенибас гатве и дальше возвращаются на основной маршрут. На участке объезда они останавливаются на временно созданной остановке «Аркадияс парк» на улице Фрича Бривземниека. Основная остановка «Аркадияс парк» на улице Ояра Вациетиса на время ремонтных работ закрыта.
Автобусы 46-го маршрута следуют по маршруту до улицы Ояра Вациетиса, затем едут по улице Ояра Вациетиса, улице Фрича Бривземниека, Виенибас гатве и далее продолжают движение по маршруту. На участке объезда они также останавливаются на временной остановке «Аркадияс парк» на улице Фрича Бривземниека.
Одновременно в Риге проходят и запланированные работы на трамвайных путях. На Бривибас гатве у остановки «VEF» ремонт проводится в ночь с 16 на 17 марта. В те же сроки работы идут на улице Грециниеку у улицы Марсталю. На улице Слокас у бульвара А. Грина ремонт продолжится с 16 по 20 марта, а на перекрестке улиц Кр. Барона и Лачплеша работы пройдут по ночам с 17 по 19 марта.