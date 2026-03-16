Политики перестали работать на будущее: бывший депутат объяснил, почему Латвия отстает
Латвия "чинит вчерашний день", бюрократия разрастается как опухоль, а политики перестали работать на будущее. Бывший депутат Сейма Карлис Лейшкалнс резко объяснил, почему страна буксует и чего ждать дальше.
Карлис Лейшкалнс был депутатом Сейма четырех созывов, возглавлял бюджетную комиссию Сейма и работал парламентским секретарем в пяти разных министерствах. Сейчас Лейшкалнс говорит, что наслаждается статусом пенсионера: никаких особых обязанностей или оплачиваемой работы у него нет. Однако он активно следит за происходящим в мире, особенно в контексте войны на Украине, ищет в интернете различные аналитические статьи о мировых процессах и делится ими со своими знакомыми. А вот внутренними проблемами Латвии, которые Лейшкалнс в сущности считает мелкими, он особенно не интересуется и телевизор тоже не смотрит.
В девяностые политики работали на завтра
«Находимся ли мы во втором или седьмом вагоне — не так важно, важно, что мы в поезде, то есть в Европейском союзе и НАТО. В этом смысле тогда всё было сделано правильно. Вообще 90-е годы характеризуются тем, что политики и политика работали на завтра. Не важно, кем эти политики были в прошлом, но пятый, шестой, седьмой Сейм работали на завтра. Сейчас же в основном латают существующие дыры и тратят бюджетные деньги на вчерашний день. Например, вся эта возня с выкупом Tet— правительство хочет купить вчерашний день».
Карлис Лейшкалнс считает, что от приватизации выиграли мелкие предприниматели — небольшие магазины, парикмахерские и тому подобное. А те, кто приватизировал крупные предприятия, получили в основном огромные пустые помещения, потому что технологии были безнадёжно устаревшими.
«Был принят ряд жестких решений, например, по вопросу пенсий. Но это нужно было сделать, другого варианта не было. И плохо или хорошо, но правительство все-таки пыталось хоть как-то социально смягчить эти реформы».
Отвечая на вопрос о том, не нужно ли было проводить более радикальную люстрацию, ограничив участие бывших коммунистов в политике, Лейшкалнс говорит: «Нигде далеко с этой люстрацией никто не продвинулся. И кого люстрировать? Тогда надо было бы начать с учителей, которые учили в школах, что в Латвии была революция трудящихся. Это был бы бесплодный процесс, раскалывающий общество, который мы тогда даже при желании не могли себе позволить. Так что в целом мы всё сделали правильно.
Политические партии — вот они могли бы сделать что-то лучше. Ни Latvijas ceļš, ни Народная партия по каким-то непонятным причинам не сумели себя сохранить. Маргинальные партии сохранились, потому что это партии одного вопроса. А партии, которым приходилось принимать сложные и ответственные решения, не сумели сохранить себя».
Политики на поводке у бюрократии
Говоря о введённой в 90-е годы гражданской службе, из которой выросла нынешняя бюрократия, Лейшкалнс считает, что первоначальная идея была хорошей.
«С гражданской службой все было правильно, правда, не получилось новозеландской модели, когда есть один министр, который политически отвечает за всю бюрократию. Но позже мы непростительно отпустили гражданскую службу на самотек. Не были введены рамки ее разрастания и самодостаточности. А бюрократия — это такая опухоль, которая яростно разрастается.
Ей всегда что-то нужно. Нужен один наверху, который приказывает, что делать, и один внизу, на кого можно свалить ответственность. И еще есть тенденция партий приводить в политику чиновников. Происходит своего рода слияние политической элиты и бюрократической элиты.
В значительной степени этим можно объяснить, почему проект, который начинался как “Новое время”, а сейчас называется “Новое Единство”, оказался таким устойчивым и долгоживущим по сравнению с Latvijas ceļš и Народной партией. Потому что они стали партией бюрократов. Они больше не заставляют бюрократию служить обществу, а сами начали служить бюрократии. А бюрократия это ценит — у каждого чиновника есть семья, есть друзья.
Поэтому на выборах, которые будут в этом году, “Новое Единство” не выпадет. Тем более что с альтернативами все довольно сложно».
Комментируя инициативу Алвиса Херманиса, Карлис Лейшкалнс иронизирует. Он вспоминает советский анекдот, когда сантехник, которого просят заменить прокладку в раковине, отвечает: нет, тут ничего чинить нельзя — надо менять всю систему. Он не совсем понимает, как вообще будет работать эта модель, взятая из Ирландии, и соответствует ли она Конституции. «Но пусть пробуют. Пусть эта политическая среда немного пострессует. Это пойдет на пользу».
Латание прошлого
Почему сегодня мы все-таки находимся в конце рейтингов Европейского союза, особенно среди стран Балтии?
Карлис Лейшкалнс говорит: «Главная проблема — взгляд назад. Мы оглядываемся через плечо. Латаем прошлое, а не строим будущее.
И мы все-таки очень расколотое общество. Интеграция не очень-то сработала. Люди получили латвийский паспорт, но это не вылечило часть общества от желания презрительно смотреть на это государство и втайне поклоняться своей большой “родине”.
У нас также огромные инфраструктурные проблемы, потому что плотность населения на всей территории маленькая, а значит инфраструктура дорогая. Но главное — мы не умеем инвестировать в будущее. С таким мышлением нам нравится платить за прошлые вещи».
Адаптироваться к новому миру
Говоря о Стамбульской конвенции, которая недавно расколола общество, Карлис Лейшкалнс не понимает, в чем вообще проблема.
«Я не слышал ни об одной стране, где ее внедрение создало бы проблемы, в том числе для традиционных семейных ценностей. Речь идет о защите меньшинства от давления большинства, что, кстати, прописано и в Конституции.
В Латвии вовсе нет ситуации, когда какие-то меньшие группы угрожают большинству. Например, все эти разговоры о том, что в Латвии слишком много индийцев. У меня нет с этим никаких проблем. Если кому-то это так сильно не нравится — пусть сам садится на велосипед и развозит эти обеды. Или просто никогда их не заказывает. И не покупает квартиры или офисные помещения в зданиях, в строительстве которых участвуют узбеки».
Прогноз на 2035 год
Прогнозы на 2035 год, по его словам, неясны.
«Тут очень мало что зависит от нас самих. Мировой порядок очевидно рушится и меняется. Конечно, рано или поздно сформируется новый порядок, и тогда будет важно, в каком поезде мы окажемся.
Поэтому для Латвии как для маленького государства внешняя политика почти важнее внутренней. И здесь нужно уметь работать на будущее, а не на прошлое, как мы привыкли», — говорит Карлис Лейшкалнс.