"Моя душа осталась там!" Жительница дома, пострадавшего от взрыва газа, расплакалась на заседании Рижской думы

«Я сейчас не могу купить себе жилье, у меня нет квартиры. Моя семья работала на заводе, чтобы получить эту квартиру, мы сделали в ней ремонт, она была в идеальном состоянии. Все мои средства остались там, моя душа осталась там! Средства, которые предлагает государство, настолько мизерны, что с ними вообще ничего нельзя сделать. Этот дом взорвался не по нашей вине — помогите нам получить новые дома. Я не могу представить, что мы вернемся жить туда же», — продолжила женщина.