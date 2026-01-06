"Моя душа осталась там!" Жительница дома, пострадавшего от взрыва газа, расплакалась на заседании Рижской думы
Комитет по жилью и окружающей среде Рижской думы сегодня рассматривает дальнейшие действия после взрыва в доме в Торнякалнсе на улице Баускас, 15. На заседании слово взяла и одна из жительниц пострадавшего дома, эмоционально призвав присутствующих понять, что многие в результате этого взрыва потеряли все, а предложенная помощь не компенсирует даже малой части утраченного.
На заседании комитета оценивается уже оказанная жителям помощь и дальнейшие шаги по поддержке рижан, оставшихся без жилья.
«Также необходимо незамедлительно решить вопрос о том, как улучшить возможности самоуправления чаще проверять сдаваемые в аренду квартиры и требовать от арендаторов оформления гражданско-правового страхования», — подчеркнула председатель комитета Элина Трейя.
Дом в Торнякалнсе на 3-й день после взрыва (05.01.26)
В результате взрыва газа в многоквартирном доме на ул. Баускас в Торнякалнсе погибли два человека.
Тем временем одна из жительниц дома, пострадавшего от взрыва, выступая с трибуны со слезами на глазах, призвала присутствующих осознать, что в тот день люди потеряли свои дома, которые годами обустраивали и ремонтировали.
«Мы остались ни с чем! Помощь в размере 1700 евро не решает того, что мы остались без квартиры, без крыши над головой. Семьи оказались на улице — инвалиды, пенсионеры, дети… Мы всю жизнь жили здесь, платили налоги, а государство нам не помогает […] где мы сейчас живем, что мы едим? Кто-нибудь вообще об этом спросил? Моя мама осталась под теми окнами и дверями, я вытащила ее. У моей дочери аутоиммунное заболевание […]», — сказала с трибуны жительница Риги.
«Я сейчас не могу купить себе жилье, у меня нет квартиры. Моя семья работала на заводе, чтобы получить эту квартиру, мы сделали в ней ремонт, она была в идеальном состоянии. Все мои средства остались там, моя душа осталась там! Средства, которые предлагает государство, настолько мизерны, что с ними вообще ничего нельзя сделать. Этот дом взорвался не по нашей вине — помогите нам получить новые дома. Я не могу представить, что мы вернемся жить туда же», — продолжила женщина.
Как сообщалось ранее, в пятницу в пятиэтажном многоквартирном доме из-за повреждения газопровода произошел взрыв, в результате которого обрушились четвертый и пятый этажи, а также крыша здания. В результате взрыва погибли два человека, еще двое получили ранения.
Рижское самоуправление оказывает помощь как эвакуированным жителям, так и участникам спасательных работ. Из пострадавшего дома были эвакуированы более 40 жителей; изначально им была предоставлена возможность временно находиться в автобусах Rīgas satiksme, и им оказывается вся возможная помощь.
Дом обслуживает SIA Latvijas Namsaimnieks. В нем 74 квартиры, из которых четыре принадлежат самоуправлению. По пока официально не подтвержденной информации, взрыв произошел из-за нелегального газового подключения в квартире, принадлежащей самоуправлению.