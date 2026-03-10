"Горы такого не прощают": видео падения альпиниста в Татрах шокировало Сеть

Пострадавшего осмотрели, дали ему воду и еду, а после консультации со спасательной службой было принято решение спускать его вниз. «Гид взял его на веревку, а мы несли его вещи», — рассказал автор видео. По мере спуска состояние мужчины ухудшалось. «Было видно, что он становится все слабее — шатался и ему не хватало сил», — отметил он. Позже его передали спасателям горной службы. Он подчеркнул, что на этот раз все закончилось благополучно, но в горах исход часто бывает совсем другим.