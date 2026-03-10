"Горы такого не прощают": видео падения альпиниста в Татрах шокировало Сеть
Всего несколько секунд отделяли людей от возможной трагедии: в Татрах почти одновременно произошли два опасных падения на горе Рысы. Видео инцидента распространилось в сети и вызвало серьезные предупреждения альпинистов.
В социальных сетях распространяется шокирующее видео из Татр, где на горе Рысы почти одновременно произошли два несчастных случая. Кадры опубликовал польский альпинист, который оказался свидетелем событий.
По его словам, происшествие произошло 7 марта, когда он спускался с вершины. Погода в тот день казалась идеальной. «Светило солнце, почти не было ветра, снег хорошо держал», — написал он. Однако ситуация изменилась за считанные секунды. По словам альпиниста, один из туристов у входа в кулуар неправильно поставил ногу.
«Парень неправильно поставил ногу, потерял равновесие, уронил ледоруб и с огромной скоростью съехал вниз по кулуару. Он уже никак не мог остановиться», — рассказал очевидец.
Через некоторое время автор видео спустился к пострадавшему. К удивлению всех, серьезных травм удалось избежать. «Ему очень повезло — выглядело так, будто ничего серьезного не случилось. Он жаловался только на боль в мизинце руки», — отметил альпинист.
Ситуация оказалась еще более тревожной, потому что в тот же момент произошел второй несчастный случай чуть ниже по склону. Другой мужчина получил удар глыбой льда, потерял равновесие и также сорвался. «Он тоже выпустил из рук ледоруб и полетел вниз. Его падение было короче — примерно треть кулуара, но он сильно ударился, особенно пострадало лицо», — рассказал очевидец. К счастью, рядом оказался горный гид, который находился в горах в личной поездке и сразу пришел на помощь.
Пострадавшего осмотрели, дали ему воду и еду, а после консультации со спасательной службой было принято решение спускать его вниз. «Гид взял его на веревку, а мы несли его вещи», — рассказал автор видео. По мере спуска состояние мужчины ухудшалось. «Было видно, что он становится все слабее — шатался и ему не хватало сил», — отметил он. Позже его передали спасателям горной службы. Он подчеркнул, что на этот раз все закончилось благополучно, но в горах исход часто бывает совсем другим.
Альпинист также напомнил, что в зимних горах необходима правильная экипировка и опыт. «Ледоруб — это не украшение. Кошки — основа. А опыт и уважение к горам так же важны, как и снаряжение», — отметил он.
Эксперты: в горах не место для самоуверенности
Видео распространило и латвийское сообщество Kalnu Grupa, занимающееся подготовкой альпинистов. Там заявили, что подобные происшествия в горах происходят все чаще. По мнению специалистов, проблема в том, что многие люди отправляются в горы без должной подготовки, и горы часто такого не прощают.
«К сожалению, такие несчастные случаи становятся все более частыми — все больше людей идут в горы, не понимая потенциальных рисков и опасностей, которые могут настигнуть их молниеносно и даже смертельно», — говорится в заявлении.
«Некоторые доверяют легкомысленной уверенности “кто же не умеет ходить в горы” или какому-нибудь малоопытному “инструктору”, который говорит: “Я научу, я сам был там два раза”», — отмечают они.
Особое недоумение у специалистов вызвало то, что люди поднимались по опасному участку без страховочной веревки. «В таком месте идти без страховки и не связавшись веревкой — трудно понять, на что люди рассчитывают. Только на удачу?» — говорится в сообщении. Эксперты напоминают: горы остаются крайне опасной средой. «Альпинизм — это опасно. Даже один случайный неверный шаг может вас убить», — подчеркнули они.
Поэтому перед походами в горы специалисты советуют учиться у опытных инструкторов, постепенно осваивать навыки и использовать правильное снаряжение. «Горы прекрасны. Но относиться к ним нужно серьезно», — резюмировали эксперты.