Тишина в каждый дом: жителям обещают защиту от назойливого гула кафе и клубов

«Люди имеют право на покой и качественную жизненную среду в своих домах, поэтому у самоуправлений должны быть реальные и эффективные инструменты, чтобы ограничивать на своей территории чрезмерный шум, создаваемый развлечениями. Этими поправками мы даем местным властям возможность устанавливать порядок, выдавать разрешения и контролировать соблюдение требований, одновременно сохраняя баланс между интересами бизнеса и правом жителей на покой», — подчеркивает председатель комиссии Лейла Расима.