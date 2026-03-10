Тишина в каждый дом: жителям обещают защиту от назойливого гула кафе и клубов
Депутаты Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам во вторник, 10 марта, в окончательном чтении поддержали изменения в закон «О загрязнении», которые дадут самоуправлениям возможность ограничивать развлекательный шум и в таких случаях издавать обязательные правила.
«Люди имеют право на покой и качественную жизненную среду в своих домах, поэтому у самоуправлений должны быть реальные и эффективные инструменты, чтобы ограничивать на своей территории чрезмерный шум, создаваемый развлечениями. Этими поправками мы даем местным властям возможность устанавливать порядок, выдавать разрешения и контролировать соблюдение требований, одновременно сохраняя баланс между интересами бизнеса и правом жителей на покой», — подчеркивает председатель комиссии Лейла Расима.
Изменения предусматривают, что самоуправление на своей административной территории заботится о защите людей от нежелательного или вредного шума, возникающего в местах развлечений или во время различных мероприятий, за исключением тренировочной стрельбы, стрелковых соревнований и охоты.
Самоуправление сможет издавать обязательные правила, предусматривающие выдачу разрешений самоуправления в случаях, когда во время мероприятий и в местах развлечений будет создаваться шум. Местные власти также смогут устанавливать требования и порядок использования звукоусиливающего оборудования, а также порядок контроля за соблюдением этих требований и правил.
Кроме того, в правилах самоуправление сможет устанавливать требования к звукоизоляции, а также порядок контроля за соблюдением этих требований. Самоуправление также сможет определить учреждения, имеющие право контролировать исполнение этих обязательных правил.
В настоящее время закон устанавливает, что самоуправления и управляющие транспортной инфраструктурой обязаны оценивать и снижать уровень экологического шума, разрабатывая шумовые карты и планы действий, а также информировать общественность и соблюдать требования, установленные правительством.
Чтобы изменения в закон вступили в силу, их еще должен принять Сейм в окончательном чтении.