"У нас в квартире осталось все!" Житель пострадавшего от взрыва дома в Торнякалнсе рассказал о случившемся
В пятницу прогремевший в Торнякалнсе взрыв оставил без жилья десятки людей. Житель второго этажа дома Айгарс рассказал Jauns.lv, что в момент взрыва в квартире находились его жена и дети. Во время эвакуации они успели лишь накинуть зимние куртки и покинуть жилье.
Как уже сообщалось, 2 января в пятиэтажном доме на улице Баускас прогремел взрыв, унесший жизни двух человек: погиб сотрудник аварийной службы AS Gaso и 72-летний пенсионер, который, возможно, в результате необдуманных действий и стал причиной взрыва. В результате взрыва обрушились конструкции верхних этажей пятиэтажного дома, а проживавшие в нем семьи были вынуждены эвакуироваться.
«В момент взрыва я был на работе, а жена с детьми находилась дома. Когда началась эвакуация, вбежали спасатели и сказали всем срочно одеваться. Как это обычно бывает дома, на девочках были только леггинсы и майки. Жена успела лишь накинуть зимние куртки и покинуть квартиру», — рассказывает житель второго этажа Айгарс.
Мужчина отмечает, что в момент эвакуации его супруга, разумеется, понимала, что произошло нечто плохое, так как снаружи раздался громкий хлопок, а в квартире поднялось облако пыли. Однако «в тот момент никто не знал, насколько серьезна ситуация». «У нас в квартире осталось абсолютно все. Наши личные вещи, средства гигиены жены, одежда — буквально все осталось внутри. Единственное, что я могу носить сейчас, — это рабочая одежда, потому что в момент взрыва я находился на работе», — рассказывает Айгарс.
В Торнякалнсе из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома (02.01.26)
В результате взрыва газа частично обрушились крыша и часть пятого этажа многоэтажного здания в районе Торнякалнс в Риге.
Он добавляет, что на следующий день после взрыва, 3 января, спасатели разрешили его жене зайти в квартиру, чтобы забрать самые важные документы. «Это было буквально пять минут, и все время ее торопили. Она взяла документы, договор аренды, чтобы он был у нас на руках, и в спешке прихватила несколько вещей для детей».
«Условия в предложенной самоуправлением квартире были антисанитарными»
После взрыва эвакуированные семьи были размещены во временном жилье, предоставленном самоуправлением. Айгарс отмечает, что ему с семьей также предложили ночлег по адресу улица Прушу, 25, однако условия там, по его словам, были катастрофическими. «Комендант повела меня на верхний этаж, где находилась маленькая квартирка с двумя запираемыми комнатами, в одной из которых жила украинская семья», — рассказывает Айгарс.
«Нас было четверо — я, жена и двое детей. Нам предложили комнату площадью примерно 10 квадратных метров. Внутри стояло пять кроватей, на которых были пятна экскрементов и мочи. Местами казалось, что есть и следы крови… Когда я это увидел, понял, что с семьей там не останусь, и мы начали искать возможность добраться к родственникам в Ауце», — говорит Айгарс.
«Комендант сказала мне, что это лучшее, что они могут предложить. Но в таком случае у меня возникают опасения, что предлагали другим».
Айгарс отмечает, что благодаря обществу Эдия Пипарcа «Поможем друг другу» ему в итоге удалось найти жилье в Риге у одной доброжелательной женщины, которая пообещала помочь семье с проживанием, пока они не встанут на ноги. «Единственное, она попросила, можем ли мы покрывать коммунальные платежи, что мы, разумеется, и будем делать».
Пережитое Айгарсом высветило более широкую проблему с муниципальным жильем в Риге. Как отмечает Пипарс, «город не готов к подобным катастрофам и не способен оперативно разместить большое количество людей». Он также обращает внимание на плохое состояние ряда предложенных квартир. «Я помогаю людям в кризисных ситуациях с 2014 года, и за это время многие высказывались о том, что в квартирах, предлагаемых самоуправлением, царят антисанитарные условия», — говорит Пипарс.
Мэр Риги осмотрел квартиры на улице Прушу
При этом Эдий подчеркивает, что в данной ситуации он «был очень приятно удивлен оперативной реакцией самоуправления и стремлением максимально помочь пострадавшим», поскольку обычно, по его словам, ему приходится бороться с муниципалитетами по различным вопросам социальной сферы. Пипарс отмечает, что после публикации общества о ситуации в квартирах с ним связались несколько представителей самоуправления, в том числе из Департамента жилья и среды Рижской думы, которые предложили пострадавшим другие варианты проживания.
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс после публикации также сообщил, что осмотрел здание на улице Прушу, после чего было принято решение больше не предлагать это место пострадавшим. «Я осмотрел ситуацию на улице Прушу, где в данный момент размещены пострадавшие, поэтому сегодня мы приняли решение в дальнейшем предлагать жителям возможность переехать в принадлежащие самоуправлению жилые помещения на улице Унияс, 49, а также к другим поставщикам услуг в Риге», — написал мэр Риги в микроблоге X.
Пипарс также отмечает, что представители самоуправления в выходные дни сами приезжали в пункт помощи общества, чтобы доставить пострадавшим различные необходимые вещи.
«В этом смысле — снимаю шляпу. Я действительно был приятно удивлен хорошему сотрудничеству в данной ситуации», — подчеркивает Пипарс.
Пострадавшим необходима мужская одежда, зимняя обувь и средства гигиены
Возглавляемая Пипарсом благотворительная организация после произошедшей трагедии начала оказывать практическую помощь пострадавшим — как в поиске жилья, так и в обеспечении необходимыми вещами и решении других вопросов. Эдий отмечает, что в настоящий момент наибольший дефицит у общества наблюдается в мужской одежде и женских средствах гигиены. Также не хватает теплой зимней обуви, особенно мужской, начиная с 38-го размера. «Эти вещи у нас расходятся как хлеб», — говорит руководитель организации.
Дом в Торнякалнсе на 3-й день после взрыва (05.01.26)
В результате взрыва газа в многоквартирном доме на ул. Баускас в Торнякалнсе погибли два человека.
«Если у вас есть возможность помочь чем-то из перечисленного, будем очень признательны, если вы сможете доставить эти вещи в наш пункт помощи на улице Айвиекстес, 14», — отмечает Пипарс. Время работы пункта можно посмотреть здесь.
Эдий добавляет, что общество готово помогать пострадавшим и с восстановлением документов. «Пострадавшим, за исключением тех, кто проживал в наиболее пострадавшей части здания, под надзором специалистов было разрешено вернуться в квартиры и забрать документы. Однако все это происходило в большой спешке. Если кому-то потребуется помощь в восстановлении паспорта, ID-карты или других документов, мы готовы пойти навстречу и в этом вопросе».
«Пока что мы вместе с Рижским жилищным департаментом пытаемся понять, что делать дальше. Если дом будет реновирован, то для тех квартир, которые не были застрахованы, будет открыт какой-то счет для пожертвований, и эти средства будут распределены между всеми квартирами, чтобы их можно было восстановить… Однако, судя по текущим заключениям, выглядит так, что здание уже вряд ли подлежит восстановлению… Будем следить за развитием ситуации».