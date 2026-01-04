После взрыва в Торнякалнсе Рижская дума собирает внеочередное заседание

Бергхолц считает, что одним из способов снижения рисков взрывов бытового газа в многоквартирных домах может стать обязательное страхование жилых домов. Это позволит обеспечить финансовые средства для быстрого восстановления здания в случае чрезвычайной ситуации. В настоящее время жилые дома страхуются сравнительно редко - чаще всего только отдельные квартиры. По мнению Бергхолца, нужно внедрить принцип, аналогичный OCTA: страховаться должно не только каждое транспортное средство, участвующее в дорожном движении, но и здания, в которых проживают люди.