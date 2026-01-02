Стали известны обстоятельства взрыва в Торнякалнсе - погиб сотрудник компании Gaso

Аварийная служба Gaso в пятницу в 14.58 получила информацию о запахе газа в подъезде жилого дома на улице Баускас. Бригада аварийной службы прибыла на место вызова в 15.05. При осмотре здания сотрудники Gaso зафиксировали концентрацию газа возле одной из квартир на пятом этаже дома. Находившееся в квартире лицо открыло дверь, однако, увидев сотрудников Gaso, закрыло ее, не допустив специалистов в квартиру.