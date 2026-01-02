В Торнякалнсе из-за взрыва газа обрушилась часть многоквартирного жилого дома (2.01.26)
В результате взрыва газа частично обрушились крыша и часть пятого этажа многоэтажного здания в районе Торнякалнс в Риге, сообщает Государственная ...
Стали известны обстоятельства взрыва в Торнякалнсе - погиб сотрудник компании Gaso
В Риге на улице Баускас при взрыве газа в многоквартирном доме погиб сотрудник Gaso. Взрыв произошел во время работ по устранению утечки, после того как специалисты зафиксировали опасную концентрацию газа в одной из квартир.
В результате взрыва газа в здании на улице Баускас в Риге погиб сотрудник АО "Gaso", сообщила агентству LETA представитель компании Яна Рубинчик.
Аварийная служба Gaso в пятницу в 14.58 получила информацию о запахе газа в подъезде жилого дома на улице Баускас. Бригада аварийной службы прибыла на место вызова в 15.05. При осмотре здания сотрудники Gaso зафиксировали концентрацию газа возле одной из квартир на пятом этаже дома. Находившееся в квартире лицо открыло дверь, однако, увидев сотрудников Gaso, закрыло ее, не допустив специалистов в квартиру.
Сотрудники Gaso начали проведение неотложных мер безопасности, была прекращена подача газа в подъезд и здание. Поскольку у сотрудников Gaso возникли обоснованные подозрения о незаконных действиях с газопроводом здания, были вызваны Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) и Государственная полиция.
Во время проведения работ, когда один из сотрудников Gaso находился в подъезде дома, произошел взрыв в квартире на пятом этаже. Как подтвердила председатель правления компании Илзе Петерсоне-Годмане, в результате взрыва сотрудник Gaso погиб на месте происшествия.
Государственная полиция сообщила агентству LETA, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по обвинению в преступлениях против общественной безопасности и общественного порядка.
Ранее сообщалось, что в Торнякалнсе из-за взрыва газа частично обрушилась крыша многоэтажного здания и часть пятого этажа. VUGD проинформировала, что во второй половине дня, в 15.20, был получен вызов на улицу Баускас, и в настоящее время спасатели работают на месте происшествия.
VUGD указывает, что по предварительной информации произошло обрушение конструкций на верхних этажах многоквартирного дома. Из здания эвакуированы люди. В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA сообщили, что по прибытии на место происшествия медики констатировали смерть одного человека.