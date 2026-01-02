В Торнякалнсе из-за взрыва газа обрушилась часть многоквартирного жилого дома (2.01.26)
В результате взрыва газа частично обрушились крыша и часть пятого этажа многоэтажного здания в районе Торнякалнс в Риге, сообщает Государственная ...
ВИДЕО, ФОТО: в Риге из-за взрыва газа при ремонте обрушилась крыша многоэтажного здания и часть этажа - есть погибший
В Риге, в районе Торнякалнс, частично обрушилась крыша многоэтажного здания и часть пятого этажа, сообщает Латвийское телевидение.
В Государственной пожарно-спасательной службе подтвердили, что днем в 15.20 был получен вызов на улицу Баускас, и в настоящее время спасатели работают на месте происшествия.
В службе указывают, что, по первоначальной информации, произошло обрушение конструкций на верхних этажах многоквартирного дома. Из дома эвакуировано более 40 человек, которые размещены в автобусах Rīgas satiksme. Им оказывается необходимая помощь. Очевидцы в социальных сетях пишут, что в здании на улице Баускас был слышен взрыв. Как рассказали жильцы дома, перед взрывом ощущался запах газа. Взрыв был настолько мощным, что в некоторых квартирах повреждены и выбиты двери и окна.
Представители службы скорой медицинской помощи сообщили агентству LETA, что по прибытии на место происшествия медики установили, что один человек погиб. Ещё троим пациентам врачи оказали медицинскую помощь и провели осмотр: одному оказали помощь на месте, двоих доставили в медицинское учреждение для дополнительных обследований.
В Государственной полиции агентству LETA сообщили, что, согласно предварительным данным, неустановленный человек осуществлял в доме демонтаж газовой системы, что привело к взрыву. Более подробные обстоятельства происшествия выясняются. В ближайшее время здание осмотрит строительный инспектор, чтобы принять решение о его дальнейшей эксплуатации.
В Рижской думе сообщили, что в результате взрыва повреждены четвертый и пятый этажи здания, а также крыша. На видео, опубликованных очевидцами, видно, что у здания частично обрушились крыша и пятый этаж.
«Живу неподалеку, на улице Коку, весь дом содрогнулся и был ужасный грохот», - говорится в одной из записей в соцсетях. «Было слышно даже на улице Марупес. Не думал, что все настолько серьезно», «Весь Торнякалнс загрохотал», - пишут люди.
Если здание после пожара или другого несчастного случая оказывается непригодным для использования, владельцам квартир Рижское самоуправление предлагает как социальную помощь, так и возможность размещения во временном жилье.
Эвакуированные жители имеют право получить в самоуправлении кризисное пособие, которое можно запросить в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации. Жители могут обратиться с заявлением о предоставлении кризисного пособия в Рижскую социальную службу, связавшись по телефону 80001201.
Жителей также призывают обращаться в социальную службу, если необходима иная помощь, например одежда, продуктовые наборы, восстановление документов или другая помощь. Более подробная информация о возможностях социальной помощи доступна по телефону 80001201.
Жителям, которым требуется временное жилье, в настоящее время предлагается комната в муниципальной гостинице сроком до пяти дней. По вопросам размещения в гостинице просят обращаться в муниципальную полицию по телефону 112.
Пострадавшие и лица, находящиеся под угрозой, имеют право подать заявку на временное жилье и единовременное пособие на ремонт в случае, если жилое помещение или жилой дом пострадали в результате террористического акта, стихийного бедствия, аварии или иной катастрофы и Департамент городского развития принял решение запретить эксплуатацию жилого дома до устранения опасности.
Для получения арендованного у самоуправления жилого помещения, в котором можно проживать до шести месяцев, но не более одного года, жителям необходимо обратиться с заявлением в Департамент жилья и среды Рижской думы на улице Бривибас, 49/53. В случае если помещения будут признаны подлежащими восстановлению, владельцы квартир смогут претендовать на единовременное пособие на ремонт в размере до 10 000 евро.