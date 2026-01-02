ВИДЕО, ФОТО: в Риге из-за взрыва газа при ремонте обрушилась крыша многоэтажного здания и часть этажа - есть погибший

В службе указывают, что, по первоначальной информации, произошло обрушение конструкций на верхних этажах многоквартирного дома. Из дома эвакуировано более 40 человек, которые размещены в автобусах Rīgas satiksme. Им оказывается необходимая помощь. Очевидцы в социальных сетях пишут, что в здании на улице Баускас был слышен взрыв. Как рассказали жильцы дома, перед взрывом ощущался запах газа. Взрыв был настолько мощным, что в некоторых квартирах повреждены и выбиты двери и окна.