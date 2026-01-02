В Торнякалнсе из-за взрыва газа обрушилась часть многоквартирного жилого дома (2.01.26)
В результате взрыва газа частично обрушились крыша и часть пятого этажа многоэтажного здания в районе Торнякалнс в Риге, сообщает Государственная ...
Рижская дума запретила эксплуатацию пострадавшего от взрыва газа дома в Торнякалнсе - где будут ночевать жильцы?
После взрыва газа в доме на улице Баускас, 15, в Риге эксплуатация здания полностью запрещена: обрушены верхние этажи, эвакуированы более 40 жителей, а самоуправление требует срочного технического обследования для оценки масштабов разрушений.
Эксплуатация пострадавшего в результате взрыва газа здания по адресу улица Баускас, 15, в Риге запрещена до получения заключения сертифицированного строительного специалиста, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
В пятиэтажном многоквартирном доме из-за повреждения газопровода произошел взрыв, в результате которого обрушились четвертый и пятый этажи, а также крыша. По предварительной информации, погиб один человек и несколько получили травмы. Спасательные работы продолжаются, поэтому данные еще будут уточняться, отмечают в самоуправлении.
Из поврежденного здания эвакуированы более 40 жителей. Им предоставлена возможность временно находиться в автобусах предприятия Rīgas satiksme, а также оказывается вся необходимая помощь. 16 жителей дома подали заявку на временное размещение и будут доставлены в гостиницу.
Несколько домашних животных, которых жители успели вынести из здания, доставлены в приюты. Попасть в дом за оставшимися внутри питомцами и личными вещами можно будет только после завершения спасательных работ и устранения опасности. Рижское самоуправление также оказывает помощь спасателям — доставлен крупный автокран для демонтажа панелей, завезен песок.
Департамент городского развития Рижской думы обязал владельцев здания незамедлительно привлечь сертифицированного строительного специалиста для проведения технического обследования дома, чтобы определить масштаб повреждений, а также условия и необходимые действия для допуска частичной эксплуатации или ее возобновления.
Дом находится в управлении Latvijas namsaimnieks. В нем 74 квартиры, из которых четыре принадлежат самоуправлению. По пока официально не подтвержденной информации, взрыв мог произойти из-за нелегального подключения к газу в одной из квартир, принадлежащих муниципалитету. Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб сотрудник АО Gaso.
В случае если здание после пожара или другой чрезвычайной ситуации становится непригодным для проживания, Рижское самоуправление предлагает владельцам квартир как социальную помощь, так и возможность временного размещения.
Ранее сообщалось, что в Торнякалнсе из-за взрыва газа частично обрушилась крыша многоэтажного здания и часть пятого этажа. VUGD проинформировала, что во второй половине дня, в 15.20, был получен вызов на улицу Баускас, и в настоящее время спасатели работают на месте происшествия.