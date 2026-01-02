Рижская дума запретила эксплуатацию пострадавшего от взрыва газа дома в Торнякалнсе - где будут ночевать жильцы?

В пятиэтажном многоквартирном доме из-за повреждения газопровода произошел взрыв, в результате которого обрушились четвертый и пятый этажи, а также крыша. По предварительной информации, погиб один человек и несколько получили травмы. Спасательные работы продолжаются, поэтому данные еще будут уточняться, отмечают в самоуправлении.