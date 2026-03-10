Американский балет в Риге: ведущие солисты крупнейших трупп США выйдут на одну сцену

Юрико Каджия (Yuriko Kajiya) единственная среди участников гала-концерта работает в двух труппах сразу, являясь ведущей солисткой Houston Ballet и приглашенной звездой American Ballet Theatre. Творческая жизнь началась у нее очень рано и почти сразу потребовала жертв – ради учебы в Школе Шанхайского балета 10-летней девочке пришлось переехать из Японии в Китай. Уже будучи обладательницей Prix de Lausanne и других международных наград, Юрико решила продолжить образование в Школе Национального балета Канады в Торонто. Следующие 13 лет Юрико провела в American Ballet Theatre – в молодежной студии, потом в кордебалете и далее по всем позициям вплоть до первой солистки. Перетанцевав весь классический репертуар, Юрико перешла ведущей солисткой в Houston Ballet, где блистала в новых для себя балетах МакМиллана, Форсайта и Уэлша. Сейчас ей 41, она в великолепной форме и продолжает восхищать многочисленных поклонников. «Юрико Каджия – обворожительная танцовщица, у которой подлинный лиризм сочетается с классической техникой,» -- пишет о ней Observer.