Американский балет в Риге: ведущие солисты крупнейших трупп США выйдут на одну сцену
От организатора гастролей балета Монте-Карло Wintour Group — событие, которое обещает стать одним из самых ярких в культурной жизни Латвии: 25 марта на сцене театра Дайлес состоится грандиозный гала-концерт с участием 12 ярчайших звезд американского балета.
У латвийской публики будет уникальная возможность в один вечер увидеть ведущих танцовщиков New York City Ballet и American Ballet Theatre, Houston Ballet, Joffrey Ballet и ABT Studio Company. Они выйдут на сцену в грандиозном гала-концерте, который сделал бы честь любой мировой столице, и дадут зрителям уникальную возможность увидеть и понять, что такое американский балет сегодня.
Американский балет велик, хоть в сравнении с европейским и молод. За последний век он произвел столько революций в хореографии, подарил танцу столько новых направлений и имен, что распространил свое влияние повсюду. Можно ли представить себе балетную труппу, которая не держала бы в своем репертуаре сочинений Джорджа Баланчина или Джерома Роббинса, Уильяма Форсайта или Джона Ноймайера? Можно ли представить себе современный танец без Айседоры Дункан и Марты Грэм, Элвина Эйли и Пола Тейлора, Мерса Каннингема и Твайлы Тарп?
В США танцуют так много, что подсчитать количество балетных коллективов невероятно сложно -- по некоторым данным, речь идет о полутора тысячах. Из них выделяют около 150 крупных, постоянно действующих и успешных профессиональных трупп.
Однако по поводу десятки лучших расхождений нет. Это New York City Ballet – дом Баланчина, American Ballet Theatre - Национальная балетная компания США (Нью-Йорк), San Francisco Ballet, Houston Ballet, Joffrey Ballet (Чикаго), Pacific Northwest Ballet (Сиэттл), Boston Ballet, Miami City Ballet, Philadelphia Ballet и Washington Ballet. Большинство из них имеют собственные школы и молодежные студии. Конкуренция среди артистов громадная, за место на сцене соревнуются не только американцы, но и танцовщики со всего света. Латвия тоже внесла свой вклад, очень красивый: Михаил Барышников четыре сезона был ведущим танцовщиком American Ballet Theatre и затем 22 года возглавлял его как артистический директор. Одноклассник Барышникова по Рижскому хореографическому училищу Александр Годунов, в 1980 году также был премьером ABT, а после выступал в США и по всему миру с собственной труппой.
Блестящие солисты, которые выступят в гала-концерте в Риге, могут дать зрителям полное представление о том, что происходит на балетной сцене США в наши дни.
Хлое Мисселдин (Chloe Misseldine), самая молодая прима American Ballet Theatre (ABT), включенная в этом году журналом Forbes в список 30 Under 30 - Art & Style, является уроженкой Флориды, дочерью известной американской балерины Джан Чен и воспитанницей Orlando Ballet School. Ей прочат блестящее будущее практически все балетные критики США, а рецензия New York Times, посвященная дебюту Хлое в партии Одетты-Одиллии, называлась «В ABT взлетел новый лебедь!».
Даниэль Камарго (Daniel Camargo) – премьер ABT, 34-летний бразилец, уже бывал в Риге и произвел неизгладимое впечатление на публику сольным номером в шоу Натальи Осиповой «Силы природы». Биография этого изумительного артиста богата: уже в 12 лет он стал лауреатом Youth America Grand Prix, позже учился в Harid Conservatory во Флориде, в ABT's Jacqueline Kennedy Onassis School в Нью-Йорке, в John Cranko School в Штутгарте, выиграл несколько международных конкурсов и в 22 года был ведущим солистом в труппе великого Джона Кранко. До того, как подняться на высшую ступеньку в ABT, Даниэль побывал в том же статусе в Национальном балете Нидерландов и в Hong Kong Ballet и исполнил феноменальное количество главных партий в балетах Баланчина и Роббинса, Кранко и ван Манена, Ратманского и МакГрегора, Шпука, Тетли и многих, многих других.
Мира Нэдон (Mira Nadon) – прима-балерина New York City Ballet (NYCB), первая танцовщица азиатского происхождения на этой позиции. Подобно Хлое Мисселдин, Мира входила в список Forbes 30 Under 30 - Art & Style, но годом ранее. Уроженка Бостона, она успела поучиться в Inland Pacific Ballet Academy в Калифорнии и School of American Ballet в Нью-Йорке, прежде чем в 16 лет вступить в труппу NYCB. Путь от девушки из кордебалета до ведущей солистки она прошла за 5 лет. Сейчас Мире 23, латвийским зрителям посчастливится застать ее в этот чудесный момент молодости и расцвета.
Чун Ван Чай (Chun Wai Chan) -- премьер New York City Ballet, прекрасный принц и один из любимцев американских балетоманов, первый уроженец Китая, добившийся такого успеха в NYCB. Танцевать по методу Вагановой он учился у себя на родине. Выйдя в финал самой влиятельной балетной биржи мира, Prix de Lausanne, Чун получил девять предложений о работе и выбрал Хьюстон, потому что когда-то смотрел фильм Mao’s Last Dancer о своем соотечественнике Ли Цуньсине, сбежавшим из страны и ставшем ведущим солистом Houston Ballet. Если Чун Ван Чай и дальше пойдет по стопам Цуньсиня, быть ему худруком какой-нибудь хорошей труппы; ну а пока он танцует ведущие партии в NYCB, куда перешел четыре года назад, и в редкое свободное время ведет симпатичнейший закулисный блог Chunner Studio.
Жовани Фурлан (Jovani Furlan), 34-летний премьер New York City Ballet, учился в Escola do Teatro Bolshoi no Brasil в своем родном городе Жоинвиле. Там его заметил и пригласил в свой фестивальный проект Михаил Барышников. Через три года юный бразилец участвовал в USA International Ballet Competition и получил стипендию от Miami City Ballet School. По окончанию учебы его приняли в труппу Miami City Ballet, где за семь лет он перетанцевал множество партий, поднаторел в исполнении балетов Баланчина и дорос до статуса ведущего солиста. Следующей ступенью в его артистической карьере стала работа в New York City Ballet — вот уже четвертый сезон он пребывает там в качестве принципала.
Индиана Вудворд (Indiana Woodward) шестой сезон проводит в New York City Ballet как ведущая солистка. Родившись в Париже в семье балерины из ЮАР и французского кинорежиссера, она обучалась искусству танца в Yuri Grigoriev School of Ballet в Калифорнии и в School of American Ballet – кузнице кадров NYCB. Миниатюрная, изящная и точная в движениях франкоамериканка, как называет себя сама Индиана, идеально вписывается в пластические партитуры Баланчина и Роббинса. Не удивительно, что она захотела посвятить себя театру, где наследие этих гениев составляет основу репертуара. В 2012 году она вступила в кордебалет New York City Ballet, а в 2021-м получила титул примы.
Юрико Каджия (Yuriko Kajiya) единственная среди участников гала-концерта работает в двух труппах сразу, являясь ведущей солисткой Houston Ballet и приглашенной звездой American Ballet Theatre. Творческая жизнь началась у нее очень рано и почти сразу потребовала жертв – ради учебы в Школе Шанхайского балета 10-летней девочке пришлось переехать из Японии в Китай. Уже будучи обладательницей Prix de Lausanne и других международных наград, Юрико решила продолжить образование в Школе Национального балета Канады в Торонто. Следующие 13 лет Юрико провела в American Ballet Theatre – в молодежной студии, потом в кордебалете и далее по всем позициям вплоть до первой солистки. Перетанцевав весь классический репертуар, Юрико перешла ведущей солисткой в Houston Ballet, где блистала в новых для себя балетах МакМиллана, Форсайта и Уэлша. Сейчас ей 41, она в великолепной форме и продолжает восхищать многочисленных поклонников. «Юрико Каджия – обворожительная танцовщица, у которой подлинный лиризм сочетается с классической техникой,» -- пишет о ней Observer.
Аарон Робисон (Aaron Robison) – премьер и один из опытнейших солистов труппы Хьюстона. Британец до мозга костей, уроженец Ковентри, он постигал искусство балета в La Companyia Juvenil de Barcelona u Institut del Teatre de Barcelona, прежде чем поступить в Royal Ballet School в Лондоне. Победы на престижных конкурсах, впечатляющая техника и редкая способность быть равно убедительным в классике и современной хореографии привели к тому, что Аарон был на первых ролях во всех коллективах, с которыми сотрудничал. Он танцевал у Анхеля Корейя, в Birmingham Royal Ballet, English National Ballet и San Francisco Ballet, а в 2025 году вернулся в Houston Ballet, где выступал и ранее, и добавил к колоссальному списку своих партий Онегина в каноническом балете Джона Кранко и Оберона в «Сне в летнюю ночь» Джона Ноймайера.
Виктория Джаиани (Victoria Jaiani) в 13 лет покинула родной Тбилиси, где училась в Балетной школе имени Вахтанга Чабукиани, чтобы продолжить образование в Нью-Йорке. Получив в 2003 году бронзу на New York International Ballet Competition, она стала членом прославленной интернациональной труппы Joffrey Ballet в Чикаго и участвовала во всех ее знаковых спектаклях. Одетта-Одиллия у Уилдона, Диана и Эвридика у Ноймайера, Золушка у Эштона, Никия и Гамзати у Уэлша, Джульетта у Пастора, Дездемона у Любовича, Анна Каренина и Китри у Посохова – лишь небольшая часть исполненных ей партий. Журнал Dance Magazine назвал Викторию “Chicagoan of the Year”, Today’s Chicago Woman -- Chicago’stop women in the arts, Chicago Magazine присвоил ей титул лучшей танцовщицы. И, конечно же, балетный Чикаго был очарован красивой любовной историей Виктории: со своим мужем и сценическим партнером, ведущим солистом Joffrey Ballet Темуром Сулуашвили они познакомились еще в детстве. Правда, недавно Темур закончил танцевальную карьеру…
Дилан Гутьеррес (Dylan Gutierrez), ведущий солист Joffrey Ballet, пришел в балет по стопам своей мамы Андреа-Пэрис Гутьеррес; она же была его педагогом в Los Angeles Ballet Academy. Отлично показав себя на Youth America Grand Prix, Дилан получил возможность учиться в The Royal Ballet School в Лондоне, а по возвращению в Штаты был принят в San Francisco Ballet. Вторым театром в его жизни стал Joffrey Ballet, где Дилана с головой погрузили в интенсивнейший репертуар: «Лебединое озеро» и «Жизель», «Дон Кихот» и «Щелкунчик», «Анна Каренина» и «Орфей и Эвридика», работы Баланчина, МакГрегора, Экмана, Посохова, Уэлша и многих, многих других. Несмотря на огромную загруженность на сцене, Гутьеррес находит время для композиторской деятельности и своей продюсерской компании Action Lines, занятой съемками танцевальных спектаклей балетов – прежде всего спектаклей Joffrey Ballet, разумеется.
Сооха Парк (Sooha Park) – 17-летняя кореянка, в 2023 году пробившаяся в финал Prix de Lausanne и получившая за это годовую стипендию от ABT Jacqueline Kennedy Onassis School в Нью-Йорке. Этим дело не ограничилось: в 2024-м талантливая и целеустремленная балерина вошла в число воспитанников молодежной студии American Ballet Theatre, куда мечтает попасть каждый начинающий танцовщик. Но мест там всего десять… Сооха, сверх того, выходит на сцену ABT в «Щелкунчике» Ратманского и ездит с труппой на гастроли. Это ли не счастье?
Макс Катасаро (Max Catazaro) – еще один представитель ABT Studio Company, еще один избранный, еще один подающий большие надежды. Однако опыта у него больше, чем у Соохи: вся его семья принадлежит балетному миру, мама – Дженнифер Катасаро Хэйуорд -- возглавляет Canton Ballet в Огайо, старший брат Закария был премьером New York City Ballet и Bayerisches Staatsballett. Первые уроки танца Максу дали мама и преподаватели School of Canton Ballet, затем, учась в Майями, он выходил на сцену Miami City Ballet в спектаклях Баланчина и Кранко. Далее была стипендия ABT Jacqueline Kennedy Onassis School и поступление в ABT Studio Company…
Какого масштаба звезды вырастут из Соохи и Марса, не знает пока никто. Но в удивительный вечер, который компания Wintour Group International совместно с американским фондом Ballet Support Foundation дарит рижской публике, каждый зритель сможет не только восхититься настоящим, но и попробовать предугадать будущее.