Новая информация о взрыве газа в Торнякалнсе - погибли два человека
В результате взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Баускас в Торнякалнсе погибли два человека, включая сотрудника аварийной службы, еще двое пострадали.
В результате взрыва газа в Торнякалнсе на улице Баускас погибли два человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). Первоначально сообщалось, что один человек погиб и несколько человек получили ранения.
Сегодня Государственная пожарно-спасательная служба сообщает, что в результате взрыва погибли два человека и еще двое получили ранения. Во время спасательной операции пострадал пожарный, который был доставлен в медицинское учреждение. Один из погибших - сотрудник аварийной службы АО "Gaso", который приехал на вызов о возможной утечке газа.
Как сообщили агентству LETA представители Государственной полиции, в ходе спасательных работ в квартире на 5-м этаже был обнаружен еще один погибший. Имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что этот человек, возможно, совершил уголовное преступление. Одновременно проводятся другие следственные действия для выяснения точных обстоятельств инцидента. Будут проведены экспертизы.
35 человек эвакуировались из здания самостоятельно до прибытия ГПСС, еще 11 человек были эвакуированы пожарными. Три человека и шесть котов были спасены. Пожарные продолжают работу на месте происшествия. Оперативный штаб, созданный вчера, также продолжает свою работу.
Вчера также был задействован кран для демонтажа 13 панелей. Демонтаж опасных конструкций продолжался всю ночь. Сейчас работы завершены, и на месте происшествия ожидает строительный инспектор, чтобы осмотреть часть здания, пострадавшую от взрыва.
В Торнякалнсе из-за взрыва газа обрушилась часть многоквартирного жилого дома (2.01.26)
В результате взрыва газа частично обрушились крыша и часть пятого этажа многоэтажного здания в районе Торнякалнс в Риге, сообщает Государственная ...
Обстоятельства инцидента выясняет также Государственной полиции. До заключения сертифицированного строительного специалиста здание, пострадавшее от взрыва газа, запрещено к эксплуатации.
Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме из-за неисправности газопровода, в результате чего обрушились четвертый и пятый этажи здания, а также крыша. Здание находится в управлении Latvijas namsaimnieks, в нем 74 квартиры, четыре из которых принадлежат самоуправлению. По неподтвержденной пока официально информации, причиной взрыва стало незаконное подключение газа в одной из муниципальных квартир.