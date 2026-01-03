Новая информация о взрыве газа в Торнякалнсе - погибли два человека

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме из-за неисправности газопровода, в результате чего обрушились четвертый и пятый этажи здания, а также крыша. Здание находится в управлении Latvijas namsaimnieks, в нем 74 квартиры, четыре из которых принадлежат самоуправлению. По неподтвержденной пока официально информации, причиной взрыва стало незаконное подключение газа в одной из муниципальных квартир.