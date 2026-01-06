Был добрым и отзывчивым: в Gaso рассказали о коллеге, погибшем при взрыве газа
Гибель сотрудника Gaso при взрыве в Торнякалнсе стала для компании личной утратой. Руководство подчеркивает: газовики — как одна семья, а трагедия произошла из‑за нелегального подключения и нарушений техники безопасности.
Председатель правления Gaso Илзе Петерсоне-Годмане выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника компании при взрыве газа в Риге. Погибшему сотруднику было 57 лет. В Gaso он работал чуть больше семи лет, но с газовой отраслью был связан давно: начинал слесарем в Latvijas gāze, потом занимался фотографией на мероприятиях, а затем пришел в Gaso как сотрудник аварийной службы, сообщает LSM+.
«Был добрым, веселым и отзывчивым человеком. И заядлым рыбаком», — добавила Петерсоне-Годмане.
Глава Gaso призвала не спекулировать о причинах трагедии до заключения экспертов. «Когда наши коллеги 2 января поднялись в квартиру, газовые анализаторы сразу показали, что в помещении скопилось очень много газа. Соседка вызвала службу не сразу, а когда почувствовала запах. Газ накапливался какое-то время — за это время можно было закурить, включить свет, резко открыть окно и выбить искру», — пояснила она.
По ее словам, 99% потребителей соблюдают правила, но встречаются люди, которые из-за самонадеянности или равнодушия к безопасности идут на нарушения.
«Абсурд этой трагедии в том, что нелегальное подключение сделано к газовой плите. Я бы еще поняла, если бы человек решил отапливать квартиру или самогон гнать — что-то, что требует много энергии. Но здесь речь о 1–2 евро в месяц. И из-за этого погибли два человека, а люди остались без крова», — сказала Петерсоне-Годмане.
Глава Gaso напомнила: при запахе газа — в квартире, подъезде или на улице — нужно звонить по номеру 114. Петерсоне-Годмане подчеркнула, что за последние 25 лет в Латвии не было ни одного серьезного инцидента с природным газом по вине инфраструктуры: «Везде, где что-то случалось, причиной были действия людей».