Мэр Риги пообещал: у дома в Торнякалнсе будет иная судьба, чем у дома на Мелнсила

Как сообщил Виестурс Клейнбергс, на данный момент самоуправление определило стоимость услуг строительного инженера для обследования дома на улице Баускас, однако решение об оплате этих работ должны принять собственники квартир. Аналогично и решение о ремонте дома не может принять только дума, однако мэр заверил, что ситуация, как на улице Мелнсила, в доме на улице Баускас не повторится. Мэр пообещал, что самоуправление будет искать возможные решения.