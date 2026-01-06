Мэр Риги о трагедии в Торнякалнсе: "Никто не спал в автобусах. Мы обеспечим жилье на полгода или даже на год"
После взрыва газа на улице Баускас жителям пострадавшего многоквартирного дома сейчас обеспечены и временное жилье, и финансовая поддержка, а решение о дальнейшей судьбе самого здания Рижская дума обещает принять примерно в течение месяца. Об этом в программе TV3 «900 секунд» заявил мэр Риги Виестурс Клейнбергс.
Самоуправление уже в первые дни после происшествия приняло несколько срочных решений, чтобы обеспечить безопасность людей и помощь. «Уже в воскресенье на заседании Комиссии по гражданской обороне мы приняли решения — муниципальная полиция охраняет дом, срок временного размещения продлен до 15 дней, а также принято решение о выплате кризисного пособия», — пояснил мэр.
Кризисное пособие будет предоставлено всем семьям, которые напрямую пострадали от взрыва, без оценки доходов. «Для одного человека это 780 евро, то есть в размере минимальной зарплаты, а для семьи — до двух минимальных зарплат», — отметил Клейнбергс.
Комментируя прозвучавшую в публичном пространстве критику о том, что жителей якобы разместили в неподходящих условиях, мэр Риги подчеркнул: часть информации была неточной. «Никто не спал в автобусах. Их подогнали, чтобы людям, которые вышли на улицу в одной майке, было где согреться и выпить горячего чая», — сказал он, добавив, что ситуацию решали в чрезвычайных обстоятельствах, когда многие гостиницы в праздничные дни были полностью заняты.
Дом в Торнякалнсе на 3-й день после взрыва (05.01.26)
В результате взрыва газа в многоквартирном доме на ул. Баускас в Торнякалнсе погибли два человека.
Сейчас, по словам Клейнбергса, вопрос размещения уже урегулирован — никому не приходится жить в плесени, без отопления и в антисанитарии. После общего собрания более 50 человек подали заявления на получение кризисного пособия, а семь жителей заявились на получение долгосрочного временного жилья. «Самоуправление обеспечит жилье на полгода или даже на год, если восстановление здания затянется», — отметил мэр, подчеркнув, что помощь положена как собственникам, так и официально задекларированным арендаторам.
По самому дому сейчас ожидается техническое заключение.
«Строительный инспектор провел визуальный осмотр и пришел к выводу, что внутрь заходить нельзя. Заказана техническая оценка здания, которая покажет, возможно ли вообще его восстановить», — пояснил мэр.
Первое заключение ожидается примерно через неделю, а окончательное решение — в течение месяца.
Одновременно самоуправление обещает оценить и то, как была организована работа в кризисной ситуации. «Есть ряд вещей, которые можно улучшить — например, размещение семей с детьми, обеспечение питанием людей без документов. Эти уроки нужно учесть, чтобы в будущем в подобных ситуациях реагировать еще лучше», — признал Клейнбергс, добавив, что полностью исключить такие ситуации невозможно, поскольку «лекарства от человеческой глупости нет».