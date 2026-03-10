В 2025 году Россия осталась главным источником железнодорожных грузов в Латвии
В 2025 году почти 22% железнодорожных грузов в Латвии были российского происхождения, еще 9% — белорусского, сообщили в Latvijas dzelzceļš. При этом объем перевозок из обеих стран продолжил снижаться.
Как отметили в LDz, наибольший объем перевезенных в 2025 году грузов приходился на Россию, Литву, Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Эстонию.
По сравнению с 2024 годом объем грузов из России сократился более чем в два раза, или на 51%, а объем грузов из Беларуси - на 16%.
Как указали в LDz, Россия и Беларусь - единственные страны, объем перевозок по железной дороге из которых снизился. Сокращение объема грузоперевозок в последние годы обусловлено международными санкциями против России и Беларуси.
Как сообщалось, оборот группы LDz, согласно предварительным данным, составил в прошлом году 201,189 млн евро, что на 13,9% меньше, а убытки сократились в пять раз - до 7,823 млн евро.
В прошлом году по инфраструктуре LDz общего пользования было перевезено 9,454 млн тонн грузов, что на 17,6% меньше по сравнению с предыдущим годом, и 21,334 млн пассажиров, что на 9,7% больше.