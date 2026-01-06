Назван состав мужской сборной Латвии по хоккею на Олимпийских играх

На Олимпийских играх сборная Латвии входит в группу C вместе со сборными США, Германии и Дании. В первом матче группового турнира 12 февраля латвийские хоккеисты сразятся со сборной США, 14 февраля - с Германией, а 15 февраля - с Данией.