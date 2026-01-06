Назван состав мужской сборной Латвии по хоккею на Олимпийских играх
Сегодня объявлен состав мужской сборной Латвии по хоккею на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В сборную включены 25 игроков - три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих.
Самыми опытными игроками в составе сборной являются нападающий Каспар Даугавиньш и защитник Оскар Цибульскис, которым по 37 лет, а самым молодым - 18-летний защитник Албертс Шмитс.
На Олимпийских играх сборная Латвии входит в группу C вместе со сборными США, Германии и Дании. В первом матче группового турнира 12 февраля латвийские хоккеисты сразятся со сборной США, 14 февраля - с Германией, а 15 февраля - с Данией.
В группу А входят сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Франции, в группу B - сборные Финляндии, Швеции, Словакии и Италии.
Победитель каждой группы и лучшая из команд, занявших вторые места, пройдут в четвертьфинал, а остальные сборные продолжат борьбу в 1/8 финала.
Хоккейный турнир среди мужских сборных на Олимпийских играх пройдет с 11 по 22 февраля.
Состав сборной Латвии:
вратари - Элвис Мерзликин (Columbus Blue Jackets, НХЛ), Артур Шилов (Pittsburgh Penguins, НХЛ), Кристерс Гудлевскис (Fischtown Pinguins Bremerhaven, Германия);
защитники - Увис Янис Балинскис (Florida Panthers, НХЛ), Оскар Цибульскис (Herning Blue Fox, Дания), Албертс Шмитс (Mikkelin Jukurit, Финляндия), Ралфс Фрейбергс (Vitkovice Ridera, Чехия), Роберт Мамчиц, Янис Якс (оба - Karlovy Vary Energie, Чехия), Кристап Зиле (Bili Tygri Liberec, Чехия), Кристиан Рубинс (Škoda Plzen, Чехия);
нападающие - Ренарс Крастенбергс (Olomouc, Чехия), Данc Лочмелис (Providence Bruins, АХЛ), Каспар Даугавиньш (Kassel Huskies, Германия), Мартиньш Дзиеркалс (Sparta Praha, Чехия), Родриго Аболс (Philadelphia Flyers, НХЛ), Рудолфс Балцерс (Zurich Lions, Швейцария), Земгус Гиргенсонс (Tampa Bay Lightning, НХЛ), Эдуард Тралмакс (Grand Rapids Griffins, АХЛ), Теодор Блюгер (Vancouver Canucks, НХЛ), Роберт Букартс (Pioneers Vorarlberg, Австрия), Оскар Батня (Lahti Pelicans, Финляндия), Харалдс Эгле (Karlovy Vary Energie, Чехия), Сандис Вилманис (Charlotte Checkers, АХЛ), Эрик Матейко (Hershey Bears, АХЛ).