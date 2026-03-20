Скрытая опасность на дорогах Латвии: эти автомобили чаще всего попадают в аварии
Покупка подержанного автомобиля в Латвии может оказаться куда рискованнее, чем кажется на первый взгляд. Новое исследование выявило тревожную закономерность - некоторые марки и модели чаще других оказываются участниками ДТП, а их прошлое нередко остается скрытым от будущих владельцев.
Автомобиль, который за весь срок эксплуатации не получил ни одного повреждения, — скорее исключение, чем правило. Мелкие ДТП обычно не влияют ни на безопасность, ни на ресурс машины. Однако покупка автомобиля, пережившего серьезную аварию, может обернуться дорогостоящей ошибкой.
Свежее исследование компании carVertical, проведенное в Латвии и других странах Европы, показывает тревожную тенденцию: у половины подержанных автомобилей, проверенных покупателями в 2025 году, зафиксированы повреждения. Это означает, что риск приобрести проблемный автомобиль остается стабильно высоким.
Лидеры антирейтинга
Наиболее часто повреждаемыми автомобилями в Латвии оказались модели Subaru — у 75,5% проверенных машин этой марки зарегистрировано как минимум одно повреждение. Следом идут Porsche (73,4%), BMW (73,3%), Lexus (70%) и Hyundai (67,9%).
По словам эксперта автоиндустрии Матаса Бузелиса, значительная часть поврежденных автомобилей попадает на рынок из-за границы. Их ремонтируют максимально дешево и продают как полностью исправные.
При этом проблема касается не только импорта. В среднем любой автомобиль попадает в ДТП раз в 5–10 лет, поэтому сам факт наличия повреждений — не редкость, а часть жизненного цикла машины.
В целом ситуация выглядит так: более половины автомобилей, проверенных в Латвии, имели повреждения — 59,5%. Средняя стоимость одного страхового случая составляет около 3200 евро.
На противоположной стороне рейтинга — Volvo (47,6%), Ford (48,4%) и Mazda (50,2%). Эти марки реже других фигурируют в отчетах с повреждениями.
Дорогие машины — дорогие последствия
Закономерность очевидна: чем дороже автомобиль, тем выше стоимость ремонта. Абсолютным лидером по этому показателю стала Tesla — средний ущерб достигает 6900 евро, при этом в истории таких автомобилей фиксируется около 2,3 случаев повреждений.
Далее следуют Porsche — 5700 евро и 2,6 записей, а также Mercedes-Benz — 4000 евро и 2,5 повреждения.
Эксперты отмечают, что популярные модели особенно часто становятся объектом манипуляций со стороны недобросовестных продавцов. Покупатели по-прежнему склонны оценивать автомобиль «по внешнему виду», игнорируя техническое состояние и износ ключевых узлов.
Между тем качество ремонта после аварии напрямую влияет не только на стоимость дальнейшего обслуживания, но и на безопасность.
Что с более массовыми моделями
Интересно, что в сегменте относительно менее повреждаемых автомобилей выделяются Hyundai, Mazda и Honda. У Hyundai в среднем фиксируется 2,5 повреждения на автомобиль при стоимости около 1600 евро за случай. У Mazda — 2,2 повреждения и 1900 евро, у Honda — 2,4 повреждения и примерно 2000 евро.
Это указывает на более умеренные затраты на восстановление и, вероятно, менее тяжелые последствия ДТП.