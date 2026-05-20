Безопасность, бюджет и Украина: на чем хотят построить работу нового правительства Латвии
Будущая коалиция сделала первый формальный шаг к новому правительству: четыре партии подписали базовое соглашение и теперь должны быстро договориться о главном — кто за что будет отвечать и какие обещания реально превратятся в план действий.
В среду «Новое Единство» (JV) решило участвовать в формировании новой коалиции, если партиям удастся договориться о конкретных задачах. Таким образом, в будущей правительственной коалиции могут быть представлены «Объединенный список» (AS), «Новое Единство», Национальное объединение (NA) и Союз зеленых и крестьян (ZZS). Вместе эти политические силы получили бы необходимое большинство голосов в Сейме.
Подписанное в среду вечером соглашение предусматривает, что будущая коалиция сосредоточится на задачах, которые должны быть выполнены в период работы 14-го Сейма. Особый акцент сделан на безопасности, стабилизации финансов и фискальной дисциплине.
Кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс (AS) заявил, что все четыре потенциальных партнера договорились продолжить переговоры о формировании правительства и дали этому политическую поддержку. По его словам, уже подписан документ, в котором закреплены основные принципы работы коалиции и круг задач, которые необходимо выполнить до конца этого года.
Кулбергс подчеркнул, что общество не поняло бы другого решения, поскольку стране сейчас необходимо дееспособное правительство, в том числе полноценное руководство оборонной сферой.
В ближайшее время партии намерены перейти к более детальной работе: определить конкретные задачи, сроки их выполнения и распределить сферы ответственности. Цель — уложиться в срок, обозначенный президентом, и до 25 мая прийти к единому видению по созданию коалиции, включая распределение министерств и основные направления политики.
Кулбергс отметил, что до сих пор переговоры продвигались сравнительно быстро, а партнеры приблизились к заключению соглашения о формировании правительства.
Представитель Союза зеленых и крестьян Улдис Аугулис заявил, что ZZS ответственно подошел к процессу формирования правительства и подписал соглашение об основных задачах и принципах, чтобы продолжить переговоры о создании нового кабинета.
По его словам, на следующем этапе важно конкретизировать намеченные задачи: определить их содержание, графики выполнения и практические решения. ZZS готов продолжать работу над тем, чтобы политическое соглашение превратилось в конкретный план действий, который обеспечит способность правительства быстро и эффективно реагировать. При этом, подчеркнул Аугулис, особенно важно сохранить стабильную работу государства в нынешних условиях безопасности и на фоне внешних угроз.
Руководитель фракции «Нового Единства» в Сейме Эдмунд Юревиц положительно оценил прогресс в переговорах. По его словам, сделан шаг вперед, а потенциальные партнеры приблизились к договоренности.
При этом он отметил, что список работ еще предстоит уточнить, поскольку времени на формирование полноценного правительства остается немного. По мнению Юревица, кабинет нужно создать как можно быстрее, но при этом — без потери качества и с понятным планом действий.
Он также подчеркнул, что в переговорах учтен принцип недопущения отката в вопросах прав человека, а также достигнуто общее понимание важности безопасности. Внутренняя и внешняя безопасность названы ключевым приоритетом, который поддержали все потенциальные партнеры по коалиции.
Председатель правления Национального объединения Илзе Индриксоне заявила, что за неожиданно короткое время удалось проделать большой объем работы и согласовать важные позиции. Она выразила удовлетворение тем, что партнеры услышали предложения NA: в блок внутренней безопасности включены более строгий иммиграционный контроль и намерение пересмотреть порядок выдачи долгосрочных виз и видов на жительство.
По мнению Индриксоне, этим можно заняться уже сейчас, не дожидаясь следующего созыва Сейма. Она также подчеркнула важность поддержки семей и детей, а также улучшения детской медицины, чтобы доступ к медицинской помощи для детей не был ограничен.
В подписанном документе указано, что партнеры по коалиции не будут продвигать на рассмотрение вопросы, по которым нет согласия всех сторон. Кроме того, они обязуются не поддерживать предложения, связанные с госбюджетом, если по ним нет общего политического решения.
Одним из главных приоритетов названа безопасность. Партии обязуются обеспечить полную поддержку оборонным и внутренним службам, включая укрепление границы, развитие противовоздушной обороны, а также повышение внутренней и внешней безопасности государства. Планируется развивать использование беспилотных технологий, совершенствовать систему гражданской защиты и улучшать защиту критической инфраструктуры в кризисных ситуациях. Также предусмотрены меры по усилению иммиграционного контроля и более строгому надзору за выдачей видов на жительство.
Соглашение также закрепляет продолжение последовательной поддержки Украины и курс на сохранение и усиление санкционной политики. Одновременно партнеры обещают не допустить отступления от уже достигнутых стандартов в сфере прав человека, включая борьбу с насилием и обеспечение гендерного равенства.
Отдельным приоритетом названа борьба с коррупцией, картелями и экономическими преступлениями. Для этого планируется совершенствовать надзор за публичными закупками, шире использовать цифровые решения, а также укреплять безопасность избирательного процесса при более прямом участии главы правительства.
В экономической сфере будущая коалиция намерена провести меры по стабилизации бюджета. Среди них — пересмотр государственных закупок, ограничение необоснованных премий и повышение прозрачности публичных финансов. При этом гарантируется финансирование обороны, а увеличение финансирования здравоохранения названо одним из приоритетов с учетом возможностей бюджета.
В документ включено и управление крупными государственными проектами. По проекту Rail Baltica планируется более тесная координация на уровне премьер-министра. В отношении airBaltic до конца лета намерены оценить возможные сценарии дальнейшего развития компании.
В социальной сфере акцент сделан на демографии и поддержке семей. Планируется развивать более благоприятную для семей среду и улучшать доступность детского здравоохранения. Также предусмотрено постепенное введение базовой пенсии и дальнейшее совершенствование системы здравоохранения.
Кроме того, новое правительство намерено активно защищать интересы Латвии на переговорах о многолетнем бюджете Европейского союза. Особое внимание будет уделено финансированию безопасности, сельского хозяйства, политики сплочения и стратегически важных инфраструктурных проектов.