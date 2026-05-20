Туристы распоясались! Итог - Таиланд меняет условия пребывания иностранцев
Таиланд меняет правила въезда для туристов: популярная 60-дневная безвизовая программа будет отменена. Для жителей Латвии это означает сокращение сроков пребывания и возможные изменения при планировании отдыха в Азии.
Власти Таиланда приняли решение отменить действующую 60-дневную программу безвизового пребывания для иностранных туристов. Об этом во вторник сообщил министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчаренворакул.
После вступления новых правил в силу для всех стран, участвовавших в программе, снова будут действовать прежние иммиграционные требования, которые существовали до введения 60-дневного режима. Для большинства путешественников это означает восстановление стандартного лимита безвизового пребывания в 30 дней.
Для жителей Латвии эта новость особенно актуальна на фоне растущей популярности Таиланда как направления для зимовки, длительного отдыха и удаленной работы.
В МИД страны заявили, что это делается прежде всего из соображений безопасности. В последнее время в Таиланде произошла серия громких задержаний иностранцев по делам, связанным с наркотиками и торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации. В соцсетях регулярно появляются видео с иностранными туристами, устраивающими драки в барах или оскверняющими храмы.
«Туристы приносят пользу — например, поддерживают экономику. Но действующая система позволила некоторым людям злоупотреблять ею», — заявила журналистам официальный представитель правительства Рачада Дханадирек.
Кроме того, тайские власти неоднократно заявляли, что длительный безвизовый режим, введенный после пандемии Covid-19 для восстановления туристической отрасли, привел к тому, что иностранцы фактически переезжали в страну, открывали бизнес без соответствующих разрешений или участвовали в незаконной деятельности.
Министр не назвал точную дату вступления изменений в силу, уточнив лишь, что решение кабинета министров будет передано всем ответственным ведомствам.
При этом туристы, которые уже находятся в Таиланде или въедут в страну до начала действия новых правил, смогут оставаться там до окончания разрешенного срока пребывания по текущим условиям визы.