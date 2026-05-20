Еще есть свободные квартиры: в Вентспилсе появилось новое съемное жилье за разумные деньги
20 мая в Вентспилсе на улице Саулес, 122, торжественно открыты два новых многоквартирных арендных дома, построенных при привлечении финансирования программы строительства жилья с низкой арендной платой.
«Проект завершен в очень короткие сроки и с очень хорошим качеством. Такой проект был бы невозможен без программы Altum. Это очень важный и радостный день для нашего города, и, думаю, самый приятный и полный надежд день для 60 вентспилсских семей, которые уже в ближайшее время переедут в дома на улице Саулес», — заявил на открытии председатель Вентспилсской городской думы Янис Витолиньш.
С начала июня будущие арендаторы смогут переехать в свои новые квартиры. Сейчас заполненность домов составляет 92%, а это означает, что еще доступны несколько трехкомнатных квартир. Информация о подаче заявок на аренду размещена на сайте Ventspils nekustamie īpašumi в разделе Saules mājas.
Проект «Строительство арендного жилья на улице Саулес, 122, в Вентспилсе» реализован при поддержке финансового института развития Altum с использованием займа программы Фонда восстановления Европейского союза. В рамках проекта построены два пятиэтажных многоквартирных дома с 60 арендными квартирами — двумя однокомнатными, 20 двухкомнатными и 38 трехкомнатными.
Квартиры открытого типа имеют завершенную внутреннюю отделку. В каждом подъезде установлен лифт, во дворе оборудованы детская площадка, парковки, велостоянки и подземные контейнеры для сортировки мусора. Территория огорожена, что обеспечивает жителям приватность и безопасность.
Сейчас арендные дома подобного типа уже полностью завершены и заселяются также в Валмиере и Бауске, а проекты на разных стадиях реализации находятся в Елгаве, Семе Тукумского края, Цесисе, Алуксне, Смилтене, Кадаге Адажского края, а также в Лиепае и Тукумсе. В общей сложности при поддержке фонда восстановления ЕС и Altum по всей Латвии будет создано более 1000 новых энергоэффективных и доступных квартир.
