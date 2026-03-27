Жителям Тукумского края приготовили сюрприз: новые квартиры по доступной арендной плате
Этим летом жителям Тукумского края будут доступны новые квартиры по низкой арендной плате в Семесской волости, на улице Эзера, 6. Планируется, что квартиры будут готовы для проживания уже в августе.
В рамках проекта реконструировано ранее недостроенное многоквартирное здание, в котором создано 18 современных и энергоэффективных квартир. Они предназначены для домохозяйств, которым необходимо доступное и качественное арендное жилье.
Планируемая арендная плата составляет 6–6,5 евро за квадратный метр, дополнительно оплачиваются расходы за эксплуатацию и коммунальные услуги в соответствии с показаниями счетчиков. Доступны квартиры разной площади — от двухкомнатных площадью 34,3 м² до трехкомнатных площадью 71,6 м² с оборудованной ванной комнатой и кухней.
Квартиры будут сдаваться домохозяйствам, зарегистрированным в очереди самоуправления. Приоритет будет предоставлен специалистам в области медицины, образования и инженерных наук, семьям с детьми, а также домохозяйствам, в которых проживает человек с инвалидностью.
Заявления можно подать лично в центрах обслуживания клиентов, в электронном виде или с использованием e-adrese. Подробная информация доступна по телефону +371 28633536.
