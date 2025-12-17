Населению Латвии пообещали жилье по доступным ценам. Кто сделает такой подарок?
фото: LETA
Европа поможет построить жилье.
Европейская комиссия (ЕК) опубликовала план по доступному жилью. ЕК обещает решить одну из самых неотложных потребностей жителей Европы — доступ к доступному по цене, устойчивому и качественному жилью.

Больше нельзя терпеть

"За последние десять лет цены на жилье выросли в среднем более чем на 60 процентов, а арендная плата — более чем на 20 процентов, и миллионы европейцев сталкиваются с трудностями при поиске жилья, которое они могут себе позволить", - сообщает ЕК. Нанося ущерб мобильности рабочей силы, доступу к образованию и созданию семьи, жилищный кризис подрывает как конкурентоспособность экономики ЕС, так и социальную сплоченность. Для преодоления этого кризиса необходимы по-настоящему общеевропейские усилия, основанные на местных условиях.

Поэтому ЕК намерена поддерживать государства-члены, регионы и города, принимая меры в сферах, где она может создать добавленную стоимость на уровне ЕС. В этом плане основное внимание уделяется увеличению предложения жилья, стимулированию инвестиций и реформ, решению вопросов краткосрочной аренды в районах с дефицитом жилья, а также поддержке наиболее пострадавших людей.

Европа поможет

В плане предлагаются меры по созданию более продуктивного и инновационного сектора строительства и реновации, который с помощью Европейской стратегии жилищного строительства устранит несоответствие между предложением и спросом на жилье. 

Пересмотренные правила ЕС по государственной помощи позволят государствам-членам проще оказывать финансовую поддержку доступному по цене, а также социальному жилью. Комиссия будет сотрудничать с национальными, региональными и местными органами власти для упрощения правил и процедур, которые ограничивают предложение жилья, уделяя особое внимание планированию и выдаче разрешений. Новая законодательная инициатива по краткосрочной аренде поддержит территории, испытывающие нехватку жилья.

Деньги будут

На сегодняшний день Комиссия мобилизовала значительные инвестиции в жилье — 43 миллиарда евро — и продолжит делать это в рамках следующего долгосрочного бюджета ЕС. Она также разрабатывает новую Европейскую инвестиционную платформу в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком, национальными и региональными банками развития и другими международными финансовыми институтами.

Комплексно подходя к коренным причинам кризиса, этот план будет особенно полезен для наиболее пострадавших групп общества: молодежи, студентов, работников критически важных сфер, людей с низкими доходами и других уязвимых групп. Комиссия мобилизует новые инвестиции в студенческое и социальное жилье и поможет государствам-членам внедрять более эффективные решения проблемы бездомности, опираясь на принцип «жилье прежде всего».

Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что и без помощи ЕС жители Латвии уже могут получить выгодный кредит на покупку жилья. Однако для претендентов есть условия.

