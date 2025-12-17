Населению Латвии пообещали жилье по доступным ценам. Кто сделает такой подарок?

"За последние десять лет цены на жилье выросли в среднем более чем на 60 процентов, а арендная плата — более чем на 20 процентов, и миллионы европейцев сталкиваются с трудностями при поиске жилья, которое они могут себе позволить", - сообщает ЕК. Нанося ущерб мобильности рабочей силы, доступу к образованию и созданию семьи, жилищный кризис подрывает как конкурентоспособность экономики ЕС, так и социальную сплоченность. Для преодоления этого кризиса необходимы по-настоящему общеевропейские усилия, основанные на местных условиях.