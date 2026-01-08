Евросоюз усилил защиту детей: новые требования к игрушкам с 2026 года

Еще одним важным нововведением стало внедрение цифрового контроля. Все игрушки, включая продаваемые через интернет-магазины и онлайн-платформы, должны иметь цифровой паспорт продукта. Он будет содержать информацию о происхождении игрушки, ее соответствии требованиям и уровне безопасности и станет доступен через QR-код или аналогичное решение. Это позволит улучшить таможенный и рыночный надзор, а также даст потребителям быстрый доступ к важной информации и предупреждениям.