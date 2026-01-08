Евросоюз усилил защиту детей: новые требования к игрушкам с 2026 года
С 1 января 2026 года в Европейском союзе начал действовать новый регламент по безопасности игрушек. Он усиливает защиту детей, ограничивает опасные химические вещества и вводит цифровой паспорт продукции, сообщает Центр защиты прав потребителей (PTAC).
Речь идет о регламенте Европейского парламента и Совета ЕС 2025/2509 от 26 ноября 2025 года, который заменил ранее действовавшую директиву 2009/48/EC о безопасности игрушек. Полное применение новых требований для игрушек, выпускаемых на рынок, начнется с 1 августа 2030 года. Переходный период предусмотрен для того, чтобы производители, импортеры и дистрибьюторы смогли адаптироваться к новым правилам.
Правила ЕС в сфере безопасности игрушек считаются одними из самых строгих в мире. Их цель — обеспечить высокий уровень защиты детей и одновременно сохранить свободное движение товаров на едином рынке. Новые требования распространяются на все игрушки, продаваемые в ЕС, независимо от страны производства.
Регламент 2025/2509 значительно ужесточает ограничения на использование опасных химических веществ, особенно вредных для детей. Под запрет или строгие ограничения попадают вещества, нарушающие работу эндокринной системы, PFAS — так называемые вечные химические вещества, бисфенолы, а также аллергенные ароматизаторы. Особое внимание уделено игрушкам для детей младше трех лет, где риски для здоровья наиболее высоки.
Еще одним важным нововведением стало внедрение цифрового контроля. Все игрушки, включая продаваемые через интернет-магазины и онлайн-платформы, должны иметь цифровой паспорт продукта. Он будет содержать информацию о происхождении игрушки, ее соответствии требованиям и уровне безопасности и станет доступен через QR-код или аналогичное решение. Это позволит улучшить таможенный и рыночный надзор, а также даст потребителям быстрый доступ к важной информации и предупреждениям.
Регламент также предусматривает более глубокую и комплексную оценку безопасности перед выводом игрушки на рынок. Она охватывает химические, механические, физические, электрические, пожарные и гигиенические риски.
Эксперты называют новый регламент одной из самых значимых реформ в сфере безопасности игрушек за последние годы. Он должен повысить доверие родителей к продукции для детей и одновременно стимулировать рост качества во всей отрасли.